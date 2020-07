Presentaron el protocolo sanitario para el regreso escolar

Esta mañana el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Educación, Cristina Storioni, presentaron el dispositivo educativo denominado Camino a la escuela. Se trata de un protocolo sanitario que prioriza la seguridad para el regreso gradual y escalonado a las aulas, luego de la suspensión en su versión presencial por el brote de coronavirus.

Durante la presentación, Gutiérrez comentó que el dispositivo es una herramienta que “forma parte de la revinculación de la escuela con la comunidad educativa, esto es necesario y es una responsabilidad que debemos transitar juntos”.

El mandatario comentó que “el regreso a clases será escalonado y gradual” y agregó que “esta presentación la hacemos con anticipación para generar los debates respectivos con toda la comunidad educativa”. El dispositivo Camino a la Escuela es una propuesta “que se elaboró cosechando y capitalizando la experiencia de la vuelta a la escuela de distintos países”, expresó.

“Es necesario perder el temor e incorporar los nuevos hábitos y costumbres, no será la misma escuela, sino que tendrá una nueva formalidad”, manifestó el gobernador y comentó que en este contexto “los niños y niñas tienen mucho para decir de lo que han aprendido, ellos no pueden ver a sus amigos, han sufrido por no ver a un familiar, tal vez la pérdida de una persona cercana, también han aprendido a convivir las 24 horas con su grupo familiar, por eso les pedimos que los dejemos expresar con total libertad en la vuelta a la escuela”.

Los niños y niñas “se adaptaron con mayor naturalidad a los cambios que esta pandemia generó. Invito a que les abramos la puerta para que nos enseñen cómo se construye este porvenir, es una idea que ponemos a consideración y lo socialicemos en la búsqueda de opinión de nuestros niños y niñas”.

El 22 de diciembre sería el último día de clases del año según el calendario escolar. “No es la intención trasladar el ciclo a enero o febrero porque también hay que priorizar las actividades turísticas y no queremos recargar a las familias”, especificó el gobernador.

Por su parte, la ministra Storioni destacó que “la comunidad educativa ha permanecido en acción y ha enfrentado esta situación con el cierre físico de las escuelas, por eso el dispositivo está pensado en clave de derecho a la salud y al conocimiento”.

La ministra comentó que el dispositivo contempla el estado sanitario de cada localidad “para planificar los protocolos en cada territorio, por lo que hemos decidido organizar la provincia por microrregiones para la aplicación de políticas públicas”. Puso como ejemplo la organización en escuelas rurales y en aquellas que tienen mayor matrícula de estudiantes.

“Hacemos una evaluación positiva del vínculo pedagógico entre los docentes y los alumnos, por eso en el regreso a clases habrá horarios reducidos, ingresos y salidas escalonadas; espacios priorizados por aulas y espacios abiertos como los patios al aire libre”, adelantó y agregó que una alternativa podría ser la clases presenciales en aulas que no superen los 15 alumnos, en convivencia con un sistema dual y por proyectos educativos.

Storioni confirmó que se garantizará la “provisión de elementos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria y de prevención, como el uso del termómetro” y también resaltó que “previo al regreso a la escuela es fundamental la capacitación de protocolos para docentes y auxiliares de servicios”.

También anunció que “las evaluaciones no serán numéricas sino que serán formativas, se indicará qué y cómo se produjeron los aprendizajes escolares para tener un panorama hacia el regreso a clases”.

La ministra informó que “más de 20 mil módulos de alimentos se entregan para las familias desde el Consejo Provincial de Educación”, en tanto que sobre las obras públicas comentó que “se realizan actualmente actividades de fumigación y de reacondicionamiento de los edificios”.

Finalmente, Storioni anunció que desde Nación se anunció prorrogar el pago adicional y extraordinario del Fonid de 3.2630 pesos, que se abonará en tres cuotas iguales de 1.210 pesos en julio, agosto y septiembre.

Detalles del dispositivo educativo

Según la situación epidemiológica, las localidades se dividirán en cinco estados. En el estado uno se ubicarán aquellas que no han presentado casos o que hayan sido esporádicos, importados o que no tienen casos activos, como Chos Malal y varias localidades del sur provincial.

En el estado dos se encuentran aquellas localidades que han tenido casos, pero actualmente no tienen casos activos como Loncopué y Las Lajas. En el estado tres, localidades que presentan en la actualidad casos activos aislados sin circulación comunitaria como Aluminé.

En estado cuatro, localidades con evidencia de circulación en conglomerado o circulación comunitaria controlada con tiempo de duplicación mayor a 14 días, como Neuquén capital, Centenario y Plottier, entre otras.

Finalmente, el estado cinco sería para localidades con evidencia de circulación comunitaria con tiempo de duplicación menor a 14 días.

También se tendrá en cuenta la ubicación de las escuelas, como las zonas rurales considerando los establecimientos con menos de 20 estudiantes y las matrículas plurigrados; en las zonas urbanas se priorizarán los últimos años de las escuelas primarias, secundarias e institutos de formación docente.

Las alternativas de trayectos educativos pueden ser presenciales, de no más de 15 estudiantes por aula, dual o por trayectos educativos alternativos.

La jornada escolar contempla horarios reducidos, ingresos y salidas escalonados con control y prevención.

En cuanto a los espacios del edificio a utilizar, se priorizan aulas, áreas de gobierno escolar, sanitarios y patios, no asó bibliotecas, laboratorios, talleres, etc.

En el ingreso al establecimiento se utilizará termómetro infrarrojo láser, alcohol en gel con dispenser (preferencia accionamiento a pedal), pulverizador con alcohol diluido al 70 por ciento. En los espacios áulicos: dispenser de alcohol en gel, pulverizador con alcohol diluido al 70 por ciento, cestos de residuos y toallas de papel (preferiblemente en dispenser).

Los grupos sanitarios serán provistos de jabón líquido en dispenser, toallas de papel (preferiblemente en dispenser) y alcohol en gel en dispenser. En los espacios de gobierno – cocina: dispenser de alcohol en gel, pulverizador con alcohol diluido al 70 por ciento, toallas de papel (preferiblemente en dispenser) y cestos de residuos.

