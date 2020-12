Preparan bolsones navideños para familias angosturenses que no estén inscriptas en ningún listado de asistencia

Se acerca la Navidad y como suele suceder en Villa La Angostura, se traduce en solidaridad para quienes más lo necesitan: en este caso, desde el comedor Es Mejor Dar que Recibir informaron a Diario 7 Lagos que se están preparando los bolsones navideños para ayudar a aquellos vecinos que no están inscriptos en ninguna institución ni en el área de Desarrollo Social. “Vamos por todos lados y todavía hay gente que la está pasando muy mal”, explican.

Durante todo el 2020, desde la organización solidaria se ha asistido a los ciudadanos a través de diferentes desayunos, meriendas y viandas nocturnas. El pasado mes, el comedor ha realizado un desayuno en la Plaza de los Niños en donde explican que se “ha sumado una gran cantidad de personas que mostraban que su necesidad no pasaba solamente por lo económico, sino también por lo emocional”.

“Tenemos un equipo de 25 personas trabajando simultáneamente”, remarcan desde el equipo. Por tal motivo, se prevé llegar -en principio- a 200 bolsones navideños que contengan comida y alimentos para la cena y mesa dulce de las fiestas. En consecuencia, se pide la colaboración de quienes puedan sumarse a la iniciativa y donar lo que puedan.

Desde el Comedor, resaltan que lo que más les interesa es “llegar a los 200 pollos que contengan los bolsones, mientras que los panes los van a realizar ellos mismos entre el día 20 y 21 diciembre”. La entrega final está prevista para el 23 de diciembre, e incluso hay también cajas afuera de la organización para quienes quieran ir depositando allí las donaciones.

Lo más destacable del armado de los bolsones es que desde Es Mejor Dar que Recibir buscarán alcanzar a 200 o más familias angosturenses que no están inscriptas en ningún comedor, ni anotas en listados del Municipio para ser asistidos: “Sabemos que hay muchos que no se animan o quedaron desempleados, por eso iremos casa por casa a dejar las bolsas en las puertas de aquellos que no concurran al comedor”, anuncian.

Así, el punto de entrega va a ser en la organización y también a domicilio. Para colaborar, se puede donar arroz, fideos, y todo tipo de alimentos que integran la semana navideña. Los interesados pueden comunicarse al número 2944 39-1651.

