Polémico: Calamaro también recomendó el dióxido de cloro contra el Covid-19

Esta semana, Viviana Canosa provocó gran polémica y repudio por tomar dióxido de cloro al aire, luego de pregonar las bondades del CDS como supuesta cura para el coronavirus, algo que fue descartado de plano por la comunidad científica, que incluso advirtió que tal sustancia es peligrosa para la salud.

Y siempre abonado a generar ruido, ahora Andrés Calamaro se sumó a la conductora de Nada Personal y proclamó en Twitter que el dióxido de cloro, prohibido en nuestro país por la ANMAT, sería la única solución para derrotar al Covid-19.

“El dióxido es la única cura que conocemos. La otra es quedarse en casa y no está funcionando. Esperar el verano no funciona donde ahora es verano. Otra solución, como una vacuna, no existe. Quedarse esperando una vacuna es abonar al miedo”, escribió en sus redes dando puntapié a un intenso ida y vuelta con los usuarios.

Sus dichos generaron indignación entre quienes marcaron su irresponsabilidad al recomendar una sustancia nociva, que no cuenta con aval científico.

“Tu fuente debe ser un tablero ouija. No hay cura, quedarse en casa funciona, ya existen varias vacunas y se están terminando de probar. Los que no se quedan en casa se ve que no tienen miedo y por su culpa hay tantos contagios”, le dijo una persona.

“Mi fuente es el médico que nos cuida sanos a toda la familia. Tampoco es la única fuente. Esperábamos que el verano aplacara la pandemia, pero en el norte es verano y siguen peor que antes. Usted es un improvisado”, respondió Calamaro.

“Las pruebas con el dióxido de cloro funcionaron. Son más eficaces que la cuarentena total. De momento, es lo único que existe. No se conoce un caso de muertos por ingestión de DDC”, contestó luego, cuando otro usuario le dijo que los que lo leen podrían tener graves problemas de salud de hacerle caso.

Luego, el músico insistió en otros mensajes que la supuesta eficacia del dióxido de cloro habría sido “demostrada por mil médicos científicos”.

“Para que una vacuna circule oficialmente, tiene que funcionar en treinta mil sujetos. De momento, que yo sepa, ninguna posible vacuna arroja resultados alentadores más allá de rumores. El DDC puede haber curado a cien pacientes, o a mil… Es una esperanza con base científica”, agregó.

Y cuando le preguntaron cuál era la base científica en la cual se apoyaba para semejante argumento, Calamaro aclaró que su fuente es Andreas Kalcker, un supuesto médico alemán que se hizo viral a través de un video que empezó a circular en Facebook.

Es importante recalcar que la ciencia rechaza firmemente el consumo de esta sustancia, determinada como tóxica. De hecho, a cuenta del escándalo que provocó Canosa al tomar CDS en televisión, el científico Fabricio Ballarini le advirtió: “Como biólogo tengo la obligación de avisarte que estás tomando un agente blanqueador y desinfectante de uso industrial. Te podes intoxicar. Además estás haciendo apología de la ingesta de un tóxico, lo cual es aún más grave”.

