Polémica por la llegada de Stefi Roitman y Ricky Montaner al país: ¿Hicieron cuarentena?

Stefi Roitman está envuelta en una nueva polémica luego de nadar con un caimán en una piscina. Esta vez, la actriz vino a Buenos Aires junto a su novio, Ricky Montaner y Ricardo, su suegro, y fueron cuestionados por, aparentemente, no cumplir con los días de aislamiento impuestos por el gobierno para todos los que ingresen al país desde el exterior.

A Roitman la fotografiaron grabando una ficción en Nordelta en las últimas horas, mientras que hace sólo cuatro días anunciaba que estaba viajando al país. Hace tres días, además, posteó una imagen de un shopping en Miami. Pero ella no fue la única cuestionada. Los Montaner también habrían violado la cuarentena, y las pruebas las brindó Ailén Bechara.

Es que la modelo posteó fotos junto a ellos en Puerto Madero, donde se los encontró en la calle y no dudó en saludarlos. “Soy re cholula, me los encontré y no pude evitar pedirles una foto”, comentó en Instagram.

“¿Y la cuarentena preventiva que hay que hacer cuando llegan de otro país?”; “¿El protocolo sanitario existirá para esta gente?”, fueron algunos de los comentarios.

