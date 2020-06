Planta de Transferencia de San Martín de los Andes: Las empresas ofrecen operar en Chapelco Chico

La semana pasada se realizó el acto de apertura de sobres con ofertas económicas para la instalación y construcción de la Planta de Transferencia de Residuos de la ciudad. El acto se realizó por video conferencia ya que las empresas no se encuentran en San Martín de los Andes.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Alfredo Muños, secretario de Obras y Servicios Públicos dio detalles de cómo se llevó adelante la apertura de sobre: “La licitación es algo que ya se había hecho una apertura antes del inicio de la cuarentena, las presentaciones de las tres empresas. Se había hecho la evaluación técnica y la revisión de las propuestas de la planta de transferencia, traslado y planta de tratamiento de residuos orgánicos”.

En la planta, que tendrá una extensión de entre una y cuatro hectáreas según lo ofertado, se tratará todo tipo de residuos: de poda, líquidos (los cloacales) y se implementará un sistema de compostaje.

“Esto se atraso por la pandemia, no podíamos hacer la apertura de la oferta económica de cada empresa, pero a través de gestiones que se hicieron se pudo concretar por sistema de videoconferencia con una escribana pública dentro de la comisión evaluadora, ya que las empresas no son de San Martín y no podían estar” sumó Muñoz..

De esta forma, Tecsan, E.V.A.S.A y Resagos Cipolletti SRL hicieron sus presentaciones por video conferencia, lo cual se permitió ya que “estamos haciendo la licitación de una tarea esencial que son los residuos, y tiene que ver con la salud” destacó el funcionario.

Respecto a las propuestas, el secretario detalló que “son plantas de transferencia y de las tres, dos ofrecen planta de transferencia y traslado de residuos y a su vez planta de tratamiento integral de residuoa orgánico”.

“Los lugares que se ofrecen son entre una y cuatro hectáreas, estarían operando con esas plantas en la zona dentro del ejido municipal, las tres coinciden en la misma zona. Dos tienen las mismas tierras. Cada empresa se podía asociar con un propietario de una tierra habilitada para este fin” continuó.

De esta forma, E.V.A.S.A y Resagos Cipolletti SRL coinciden en las tierras, pero todas lo harian en Chapelco Chico, en un radio de 20 km.

Desde el primer momento en el que se presentaron las empresas, algunas de las principales pautas que establecía las condiciones de licitación, se mencionó que la contratación de los servicios debería adecuarse al principio de reducción de la disposición final, de ahí, la importancia de la separación de residuos entre secos y húmedos.

Por otra parte, la ubicación de las obras y servicios del proyecto, deberían estar obligatoriamente dentro del ejido municipal o en áreas vecinas fuera de la jurisdicción.