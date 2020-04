Plan Calor: Ya se cargaron 33 camiones de leña que alcanzaron a 169 familias angosturenses

Hace poco más de dos semanas, la Municipalidad de Villa La Angostura inició el Plan Calor, y puso en marcha esta acción que ayuda a aquellas familias que no poseen conexión a la red de gas natural en sus hogares y no tiene posibilidad de recolectar leña de manera particular.

“En total, asistimos a 169 familias y cargamos 33 camiones de leña. Todos ellos se han anotado para recibir esta ayuda y hemos hecho una evaluación de cada caso para priorizar a todos aquellos que no tienen otro modo de calefaccionar sus viviendas o son personas que pertenecen a un sector de la población de riego o adultos mayores”, explicaron desde el área de Atención al Vecino, perteneciente a la Secretaría de Ciudadanía.

En trabajo conjunto con la Secretaría de Ejecución y Fiscalización de Viviendas Sociales se realizaron los trabajos de recolección de leña y el apeo de árboles en el macrolote 5, que además se llevó a cabo para continuar con la limpieza del mismo.

Para acceder a este plan de ayuda, deben ser aquellos que no posean conexión de gas natural y no tengan los medios para obtener leña, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos para solicitar asistencia: 2944348589 Pili y 2944348430 Carlos.