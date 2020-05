Plan Calor: Se incrementa la recolección y entrega de leña a las familias angosturenses

Desde el inicio del otoño y de cara a las bajas temperaturas que enfrenta la localidad durante el invierno, la Municipalidad de Villa La Angostura, en lineamiento con las medidas adoptadas por el gobierno provincial, continúa poniendo en marcha el Plan Calor.

Sólo en la última semana, el área de Atención al Vecino, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía, en trabajo conjunto con la Secretaría de Ejecución y Fiscalización de Viviendas Sociales, se lograron completar 18 camiones con 180 metros de leña, que se suman a los ya obtenidos y entregados a las familias que se registraron porque no poseen conexión a la red de gas natural en sus hogares y no tiene posibilidad de recolectar leña de manera particular.

Además, esta semana personal del Ejército Argentino se hizo presente en la localidad y colaboró en la carga y entrega de leña a los vecinos que se encontraban registrados.

Desde el área de Atención al Vecino recuerdan que para acceder a este plan de ayuda, si cumplen las características anteriormente mencionadas, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos para solicitar asistencia: 2944348589 Pili y 2944348430 Carlos.

“Continuamos recibiendo pedidos y evaluando a cada uno para priorizar a aquellas familias que necesitan la ayuda del Plan Calor porque no tienen otro modo de calefaccionar sus viviendas o son personas que pertenecen a un sector de la población de riego o adultos mayores”, informaron desde el área de Atención al Vecino.