Plan Calor 2020: Más de 200 familias angosturenses reciben asistencia bajo un mecanismo seguro en cuarentena

En medio del otoño y más cercanos a la temporada de invierno, el Plan Calor 2020 en Villa La Angostura asiste a una significativa cantidad de familias en tiempos de cuarentena. En diálogo con Diario 7 Lagos, desde el área de Atención al Vecino, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía, informaron cómo se han incrementado los pedidos de asistencia.

“Actualmente tenemos 220 familias inscriptas. Apuntando a las familias sin redes de gas y teniendo como prioridad a los adultos mayores y madres solteras, logramos llegar a todos aquellos que se inscriben”, informan desde el sector que trabaja en conjunto con la Secretaría de Ejecución y Fiscalización de Viviendas Sociales.

En relación a un contexto impensado por la extensión del Covid-19 en Argentina, la situación que atraviesan hoy los vecinos angosturenses es diferente a la de otros años, por lo que la asistencia requiere que se cumplan estrictamente los pasos a seguir para poder cubrir todos los pedidos.

“Pedimos que se inscriban sin falta a través de los teléfonos que brindamos desde el área municipal abocada ya que es muy importante la obtención de los datos”, informan desde Atención al Vecino, en referencia a la posibilidad de entregar la leña a través de un protocolo específico que contemple mecanismos seguros en materia sanitaria.

Desde el sector señalan que la única forma de entrega es casa por casa, donde “se descarga un metro y medio de leña”. Días atrás, el Municipio informón que se lograron completar 18 camiones con 180 metros de leña, que se sumaban a los ya obtenidos por las familias que no poseen conexión de gas y no pueden recolectar leña de forma particular.

Siguiendo con los lineamientos del Gobierno de la Provincia de Neuquén, el Ejército Argentino también colaboró la semana pasada en la carga y la entrega correspondiente a los ciudadanos. Los teléfonos para registrarse y solicitar asistencia son: 2944348589 (Pilar) y 2944348430 (Carlos).