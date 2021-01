Pintor angosturense viajará a Los Alpes y Eslovaquia para ser parte de exhibiciones que combinan arte y pandemia

El reconocido pintor angosturense Guido Ferrari proyecta el 2021 con dos viajes: a los Alpes en noviembre y a Eslovaquia como segundo destino. El artista, que continuará mostrando su talento originado en la Villa en el marco de la pandemia, cuenta como ha modificado el Coronavirus a la estructura de su profesión y a las exposiciones internacionales de que las que será parte.

Con la venta de sus obras durante el 2020 a nivel local e instalado en Angostura, Ferrari explicó a Diario 7 Lagos que “actualmente se encuentra de viaje en el norte neuquino”, en una estadía que está meramente relacionada a la pintura de localidades, la vida rural y milenaria. Significa el primer traslado en la “nueva normalidad” de un artista que ya recorrió Islandia, Dinamarca, Eslovaquia, Austria y Francia, entre otros.

“Tomé la decisión de que el 2020 sea un año normal, que no me afecte. A la profesión la pandemia la enriqueció, pude ver cuáles eran los hábitos saludables y cuáles no”, admite Guido, y expresa: “vendí mis obras a distintos puntos del país, hubo complicaciones, pero siempre traté de tomármelas como si no hubiera”.

Cabe destacar que el joven pinta, pero también trabaja con la madera siendo carpintero, donde hace bastidores, marcos y otros muebles. Luego de pasar gran parte del 2019 en un viaje recorriendo diferentes países, la instrospección del 2020 lo llevará a nuevos destinos en el 2021, con exhibiciones que reunirán a los artistas y los relacionarán de lleno con el tema del momento: la pandemia.

“En cuanto a las proyecciones para este año, tengo exhibiciones en los Alpes para noviembre y un viaje de pintura para Eslovaquia con arquitectura gótica. Mi idea siempre es viajar y pintar. Fui invitado a los dos viajes”, describe Ferrari.

En tanto, el 5 de noviembre el pintor angosturense estará en Los Alpes en una muestra que se denomina “Building Wings” -o Construyendo Alas-, la cuál en palabras de Guido, hace referencia a “una alegoría de ícaros, que es una historia de la mitología griega”. Se trata de ver como a través de la pandemia mundial surgieron nuevas formas de arte y de querer volar. “Voy a llevar unas pinturas hechas con pluma de cóndor, ahí esta la referencia a Building Wings”, señala el joven.

Siempre que la propagación del Covid-19 a nivel nacional e internacional lo permita, este año Ferrari retomará los viajes de pintura en paralelo al trabajo de artistas alrededor del mundo, que lo codean con grandes exponentes del ámbito y lo acercan a diferentes realidades culturales para nutrir su arte.

Sus redes: https://www.facebook.com/GuiF23 o en Instagram @guidofrancoferrari

0 Compartidos