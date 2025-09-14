Piletas renovadas y una inversión récord en el CEF N° 1

Durante el acto también habló Gastón Corroza, director de Educación Física del CPE, quien instó a los deportistas a cuidar las nuevas instalaciones. Resaltó que los trabajos se realizaron pensando en “todos y todas las usuarios” del centro, que incluye a niños desde los 4 años hasta adultos mayores.

Las obras realizadas abarcaron el recambio completo de cañerías en la pileta grande, colocación de cámaras de inspección, reparación de fisuras, nuevas instalaciones de gas y calefacción en las calderas de ambas piletas. Además, se renovaron las luminarias y se pintaron integralmente los dispositivos, mejorando tanto la seguridad como el confort del espacio.

Además de la ministra y autoridades del centro, estuvieron presentes en la reinauguración la presidenta del CPE Glenda Temi, referentes de Mantenimiento y del Área Técnica del ministerio, vocales del CPE, y responsables de nivel secundario y del área de natación. La jornada marcó un nuevo comienzo para la vida deportiva y educativa del establecimiento.