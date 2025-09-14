El CEF N° 1 de Neuquén capital reabrió sus puertas este viernes por la tarde con un emotivo acto en el que participaron autoridades educativas, alumnos y docentes. Con una inversión de más de 300 millones de pesos, se completaron obras que permitirán que más de 1.500 usuarios de todas las edades retomen sus actividades en el natatorio completamente renovado.
Piletas renovadas y una inversión récord en el CEF N° 1
La ministra Soledad Martínez encabezó la reinauguración del natatorio, donde se invirtieron más de 300 millones de pesos en mejoras estructurales.
La ministra de Educación, Soledad Martínez, encabezó la reapertura y destacó la importancia del centro dentro del sistema educativo provincial. Remarcó el esfuerzo realizado durante las obras y agradeció la paciencia de la comunidad, que continuó practicando deportes pese a no contar con el espacio habitual. Además, adelantó que se evaluará replicar el modelo en otras regiones.
El director del CEF N° 1, Martín Linossi, expresó su satisfacción por la finalización de las obras y agradeció a los equipos técnicos del ministerio de Educación. Subrayó que la intervención incluyó trabajos que “no se ven a simple vista”, pero que son fundamentales, como las obras de agua y gas, lo que garantiza el funcionamiento del natatorio por muchos años más.
Durante el acto también habló Gastón Corroza, director de Educación Física del CPE, quien instó a los deportistas a cuidar las nuevas instalaciones. Resaltó que los trabajos se realizaron pensando en “todos y todas las usuarios” del centro, que incluye a niños desde los 4 años hasta adultos mayores.
Las obras realizadas abarcaron el recambio completo de cañerías en la pileta grande, colocación de cámaras de inspección, reparación de fisuras, nuevas instalaciones de gas y calefacción en las calderas de ambas piletas. Además, se renovaron las luminarias y se pintaron integralmente los dispositivos, mejorando tanto la seguridad como el confort del espacio.
Además de la ministra y autoridades del centro, estuvieron presentes en la reinauguración la presidenta del CPE Glenda Temi, referentes de Mantenimiento y del Área Técnica del ministerio, vocales del CPE, y responsables de nivel secundario y del área de natación. La jornada marcó un nuevo comienzo para la vida deportiva y educativa del establecimiento.