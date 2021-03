Piden una declaración de emergencia de juicio político “a todos los responsables” del femicidio de Guadalupe

En el marco del inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y el discurso que brindó el Intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani, familias de Guadalupe Curual y vecinas se acercaron a las inmediaciones del recinto para exigir justicia por el brutal femicidio ocurrido la semana pasada. Piden respuestas al Ejecutivo, concejales, y una declaración de emergencia de juicio político “a todos los responsables”.

En diálogo con Diario 7 Lagos, la ex concejal y allegada a Guadalupe, Valeria Navarro, explicó que han ido al Concejo “para reclamar al Estado Municipal su presencia y que el Concejo Deliberante trabaje”. Cabe destacar que las marchas en toda la ciudad no han cesado desde la semana pasada tras el conocimiento del salvaje hecho.

“De acá no nos vamos a mover hasta que no salga la declaración de emergencia del pedido de juicio político, a quienes han hecho lamentablemente todo mal para que Guadalupe hoy no esté”, sentenció Navarro. Por su parte, en medio de la jornada, los ediles se han acercado a hablar con las vecinas presentes con el fin de expresarles su apoyo.

Con respecto a la situación de Juan Bautista Quintriqueo, quien ya fue señalado por testigos que presenciaron esa noche el apuñalamiento a Guadalupe en plano centro de Angostura, Valeria explicó que “oficialmente no hay ninguna novedad de que haya tenido las formulaciones de cargo, por cual siguen a la espera” de que finalmente ocurra la audiencia.

En relación al proceso judicial del femicida, el abogado de la víctima informó en declaraciones a este medio que “Quintriqueo sigue grave” y están esperando que esté “en pleno juicio de sus facultades” para formular los cargos y pedir la prisión preventiva.

