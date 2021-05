Piden suspensión de clases presenciales y restricciones más estrictas en Angostura

El MOVIMIENTO EVITA se expresó como fuerza política local y resaltó que las medidas impuestas desde el 8 de mayo responden a necesidades comerciales más que a los pedidos de Salud.

Comunicado textual:

Como movimiento político y organización social de trabajo territorial nos preocupa la grave y crítica situación sanitaria y epidemiológica, que atravesamos junto a las ciudades más cercanas. Bariloche con un hospital colapsado mudando la unidad de ginecología y obstetricia a una clínica privada para afectar el hospital regional solo a la atención por Covid. El 100% camas de terapia intensiva ocupadas enSan Martin de los Andes, único lugar en la región en la provincia que tiene camas de UTI, hoy ocupadas totalmente ya que asiste a Junín, Villa, Alumine, Las Coloradas y Traful.



Hace dos días muere un paciente joven en nuestra localidad por no tener acceso a cama en Terapia IntensivaConsideramos que las medidas de restricción debieran ser más intensas, por ejemplo que debieran suspenderse las clases presenciales por quince días, para contribuir a la recuperación del sistema de salud en crisis y para no llevar más problemáticas a las familias que no pueden sostener el aislamiento x su situación de vivienda.



Instamos a las autoridades locales del poder ejecutivo y legislativo para que intercedan antes las autoridades competentes de educación provincial a los fines de suspender las clases presenciales hasta tanto lxs docentes sean vacunadxs y durante un lapso de tiempo acotado, hasta que se recupere la situación de emergencia del sistema de salud local.

Ya que las medidas de restricción vigentes son insuficientes si no se actúa en conjunto, responden más a las necesidades “COMERCIALES” que a los pedidos del Hospital Local, como ya lo hemos venido padeciendo desde el verano se DESOYEN las recomendaciones y los pedidos del personal de Salud

