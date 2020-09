Piden que regrese el fútbol a Villa La Angostura

Se trata de una nota firmada por Alejandro Murer en el que solicita que el fútbol vuelva a jugarse en la localidad:

Nota textual:

A mis queridos vecinos, referentes del futbol, clubes, jugadores y autoridades vigentes en el gobierno.

Mi nombre es Alejandro Murer, la mayoría me conoce por mi faceta en la música, pero muchos sabrán de mi pasión por el deporte en especial el fútbol. Durante muchos años he participado en varios torneos colaborado en clubes entrenando jóvenes, en fin, amo este deporte y a la fecha estoy involucrado participando en el Club Pumitas (en formación).

Mi intención de llegar a los medios es de expresar mi preocupación por la recurrente suspensión de actividades deportivas, yo aquí hablare del fútbol, pero sé que las decisiones en este contexto han afectado a muchas actividades deportivas. He aquí al menos 3 puntos a considerar al momento de decidir suspender esta actividad .

01* Los beneficios en la salud de la actividad Física

La realidad es que todos sabemos que el deporte es salud y que la actividad física favorece a fortalecer el sistema inmunológico, no soy experto en el tema, pero sabemos por sentido común que esto es así. Dicho esto, me preocupa que muchos médicos locales no hagan una exposición pública de lo importante q es la actividad física mas en una situación epidemiológica como la que se vive hoy.

02* Instrumento de Contención social

Por otro lado, tanto dirigentes como entrenadores de futbol sabemos el grado de contención social que implica este deporte en modo competitivo, esta mas que claro que los cientos de chicos que participan en este deporte de modo competitivo pregonan la salud, los buenos hábitos incluso hasta la buena conducta, para simplemente lograr un buen resultado en la cancha con su equipo el fin de semana o durante lo que dure un torne. Esto es un complemento más en su rutina de vida q seguramente los mantiene alejado de posibles vicios, drogas, excesos de alcohol etc. ¿No es esto un tema muy importante a la hora de decidir suspender esta actividad?

03* Actividad supervisada por Entrenadores y una Comisión detrás.

Además, creo es necesario separar el deporte COMPETITIVO del RECREATIVO, sin desmerecer a este último y respetando el derecho a trabajar de quienes ofrecen espacios para realizar esta actividad en un modo pago y recreativo, entiendo y doy fe de ello que la actividad competitiva que ofrecen clubes o ligas locales siempre son claramente supervisadas por entrenadores, directores técnicos, adultos responsables del equipo cumpliendo estrictos protocolos, por esto concluyo que la vara con la que se mide a la hora de restringirlo debería ser diferente y esta actividad cuando es fomentada por uno institución o club sin fines de lucro y bajo la supervisión de entrenadores y una comisión detrás de estos debería garantizarse una continuidad, más aún cuando los brotes o contagios que surjan en la localidad no estén íntimamente relacionado con quienes formen este grupo de trabajo.

La realidad es que el deporte en modo competitivo en nuestra localidad entre otras muchas cosas no deja de ser un modo de contención social y fomentar la buena salud en nuestros niños, jóvenes y adultos mayores. Creo que TODOS los que nos involucramos en este deporte deberíamos hoy estar luchado por su continuidad, sabemos que con protocolos y en un marco controlado y supervisado es posible llevarlo adelante, son mas los beneficios que las contras y seria bueno que a la hora de evaluar su suspensión las Autoridades encargadas de bajar o subir un pulgar consideren todo el contexto de esta situación.

0 Compartidos