Piden al Concejo que investiguen si la Junta Vecinal del Mallín avanza con proyectos sobre el lote otorgado

El Colectivo del barrio insiste en la obtención del lote que se le otorgó durante la gestión anterior en comodato a la Junta vecinal del barrio El Mallín, afirman que no hay avances concretos cuando ellos ya cuentan con un proyecto de realización: “Los ejes de trabajo están vinculados al trabajo con la tierra, la cultura, la educación y la salud”, afirman.

Tras una reunión con el Concejo Deliberante, precisaron que desde el legislativo municipal “se comprometieron a desarrollar con las áreas municipales que le correspondan un informe que busque identificar la existencia o no de avances del proyecto presentado por la junta vecinal del barrio el mallin por el cual se les otorgo el comodato de un lote en el barrio el mallín”

“Algunas respuestas que esperamos del informe ¿Se cumple el principio de factibilidad con el proyecto presentado por la Junta vecinal? Es decir “existe disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, es decir, si es posible cumplir con las metas que se tienen en un proyecto, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta para su realización”. ¿Existe en obras públicas un proyecto presentado y con seguimiento real? ¿Se han destinado fondos públicos para la ejecución del proyecto? ¿Qué planificación existe? Y otras”, señalaron desde el Colectivo.

“Es sencillo”, afirman, “Si nuestra primera solicitud fue rechazada para ejecutar otro proyecto en ese terreno. ¿Cuál es el estado de ese proyecto hoy? ¿Qué se hizo? Ese proyecto no fue solo una promesa a la junta vecinal, es una promesa para el conjunto del barrio que no nos parece mal, pero si no existen avances, sino existen fondos destinados a ello, entonces exigimos se cumpla la ley y se habilite para el trabajo de quienes efectivamente tienen un proyecto y esperan con ansias poder trabajarlo”

“Si nada de esto existe, nos amparamos en el Artículo 2º de la ordenanza para que otros proyectos existentes puedan desarrollarse”

“EN MEDIO DE UNA CRISIS COMO ESTA NO PENSAMOS QUEDARNOS DE BRAZOS CRUZADOS. EXIGIMOS RESPUESTAS CONCRETAS A ESTE PROYECTO, NO ESTA EN NOSOTRES QUEDARNOS CALLADOS Y QUIETOS”, concluye el comunicado del colectivo .

