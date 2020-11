Pfizer anunció la eficacia del 90% en su vacuna: En exclusivo, el relato de una voluntaria argentina, tras aplicarse las dos dosis, síntomas y cómo vivió el proceso

En el día de ayer se anunció que esta vacuna tuvo una eficacia del 90% en los testeos realizados. Delia, una mujer de 71 años que reside en el Buenos Aires, fue una de las voluntarias en Argentina y ya se aplicó las dos dosis.

Delia se presentó como voluntaria de la vacuna de Pfizer y ya le aplicaron dos dosis. La primera fue el 21 de septiembre y la otra el 14 de octubre. “Estoy contenta de haber participado en este voluntariado”, reveló esta vecina del gran buenos aires en diálogo con Diario 7 Lagos. Luego de la primera dosis tuvo ciertos síntomas como dolor de cabeza y tos.

La situación más complicada llegó al cuarto día cuando comenzó a sentir falta de aire. Ante ese hecho, ella avisó y le realizaron un hisopado que terminó dando negativo. “Por ética no te pueden decir si te dieron la vacuna o el placebo, aunque yo siento que me dieron la vacuna”, relató Delia. La fase de estudio de la vacuna continuará y esta vecina de El Palomar deberá someterse a controles periódicos a partir del sexto mes de la aplicación de la dosis.

Respecto al momento en el que le avisarían qué le aplicaron, afirmó: “Ellos me dijeron que me iban a decir en el futuro para que no me vacune nuevamente si ya la tengo”. Los voluntarios de Pfizer, que fueron nos 11 mil en el país, tendrán prioridad cuando las dosis de la vacuna ya estén disponibles en Argentina.

La familia de Delia también se anotó como voluntaria para la vacuna aunque ella fue la única en ser llamada. Su marido y su hija no fueron requeridos. Además, ella tiene a dos hijos que actualmente viven en España. “Yo sé que si tengo la vacuna dentro de mi cuerpo, no voy a contagiar a nadie”, afirmó la vecina quien agregó que uno de sus mayores deseos es poder volver a abrazar a sus nietos.

En los últimos días se originó una polémica en el país respecto a qué tipo de vacuna utilizar ante el anuncio del acuerdo con Rusia. Algunas personas afirmaron que no se aplicarían la Sputnik al no tener pruebas de su eficacia. Delia fue concluyente al respecto: “Yo aconsejo a la gente que se dé la vacuna sin importar de que país provengan. No puede ser que una cuestión política se mezcle con la salud. Cuanta más gente se la dé, más inmunizados vamos a estar. Hay muchas enfermedades terribles que se erradicaron por las vacunas”

