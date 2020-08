Petroleros: “Dialogar no significa sentarse en una mesa a escuchar imposiciones”

Desde el Sindicato, compartieron un comunicado de prensa donde ratifican su apertura al diálogo:

Sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo implica un acto de transparencia de las partes involucradas y desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa siempre estamos abiertos a escuchar propuestas y contribuir a la mejora de la actividad.



Sin embargo, entendemos que dialogar no significa sentarse en una mesa a escuchar imposiciones.



Estamos de acuerdo en que las soluciones surgen de los acuerdos, pero tenemos muy en claro que ello no significa flexibilizar ni podar los ingresos de la base de la pirámide, sino por el contrario mejorar la inversión y la eficiencia de las operaciones, como se ha hecho desde el inicio de Vaca Muerta y hemos dado muestras acabadas de aumento de productividad con las conductas y los estímulos adecuados.



Estamos de acuerdo en que transitamos una de las peores crisis de la historia y que ello implica que el conjunto de la industria debe contribuir y empujar la recuperación.



Coincidimos en que hay que poner en valor nuestros recursos naturales y es innegable que debe ser con inversión genuina, por eso es necesario que miles de suspendidos vuelvan a ponerse el mameluco y comiencen a trabajar.



El desarrollo de Vaca Muerta no podría haberse dado si los trabajadores no hubiéramos acordado hacer una adenda al CCT, es una muestra cabal de voluntad de dialogo y trabajo que nos caracteriza. Solo con el conjunto de los actores involucrados se puede dotar de sustentabilidad a la industria. Y ello no implica cercenar derechos.



Hemos mantenido nuestra palabra y sumamos nuestro sacrificio para capear la crisis, pero no podemos mirar para otro lado cuando vemos que quieren avanzar contra el Convenio Colectivo de Trabajo y recortar contratos a pymes locales. Hace falta un diálogo franco y respeto por sobre todas las cosas.



Los acuerdo ya firmados deben cumplirse. Por eso pedimos que se cumpla la paritaria ya homologada de 2019 y que las empresas paguen el 16,2% restante de la última cláusula de revisión.



Queremos colaborar con el reinicio de la actividad, con todos los trabajadores en sus puestos y aportar ideas para poder empujar el tren de la reactivación



Además debemos sentar las bases para un diálogo que permita recuperar la pérdida del poder adquisitivo que los salarios tenían hasta febrero de este año y evitar que la brecha actual se acentúe.



Aceptamos la invitación sin peros y sin imposiciones. Solo el entendimiento y el compromiso de todos los actores nos pueden poner en la senda del crecimiento. Y en eso está nuestro compromiso.



Acá estamos, como siempre, dispuestos al diálogo y a pensar en el futuro.



Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Lunes 24 de agosto de 2020

