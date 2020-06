Personal de maestranza, cocina y camilleros reclaman por mejoras en las condiciones laborales

Carta de lectores:

Quería comentar lo que nos está pasando en el hospital de Villa la Angostura, somos más de 20 familias terciarizada ,del servicio de Maestranza,cocina y camilleros ,no estamos cobrando nuestro sueldo ,nadie se hace responsable de nosotros,siempre es la misma excusa ,LA PROVINCIA NO PAGA ,es la tercera empresa q viene ,siempre tuvimos los mismos problemas ,se van, no Indemnizan ,falta de insumos ,falta de ropa y protección por el covid 19 ,falta de obra social ,falta de art ,(lo supimos cuando una Compañera se pinchó con una aguja )

Desde que está empresa Plaxo, vivimos haciendo paro para q se nos deposite , no voy a etiquetar ningún compañero xq tienen miedo que sean despedidos ,YO ME HAGO CARGO DE LO Q ESCRIBO, no podemos seguir regalando plata a empresas que les pagan con nuestros impuestos, TUS IMPUESTOS , no tenemos los aportes , hay madres q no cobran por hijos ,ya q se les dio de baja x falta de pago , CREO QUE NUESTRO SERVICIO ES ESENCIAL EN ESTE MOMENTO DE PANDEMIA , queremos el pase a planta permanente y ser respetado como empleados

GRACIAS A LOS PROFESIONALES QUE NOS APOYAN EN TODO MOMENTO ,ya se les a entregado una nota firmada por la mayoría del hospital en nuestro apoyo , a la dirección y a la Señora Ministra de Salud , me gustaría que también EL PUEBLO NOS ENTIENDA LO QUE NOS PASA siento mucha impotencia por lo sucedió DESDE YA MUCHAS GRACIAS A LOS QUE NOS ENTIENDEN Y MIL DISCULPAS SI OFENDO A ALGUIEN POR RECLAMAR LO QUE CONSIDERO JUSTO

Marcelo Alejandro Gómez

