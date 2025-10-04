Perren debatió con estudiantes sobre el voto y el rol del Estado

Durante la conversación, Perren reflexionó sobre el rol del Estado y la necesidad de garantizar derechos esenciales como la educación, la salud y la seguridad. “Hay una diferencia entre un Estado que acompaña y uno que suelta la mano”, señaló, destacando que estas decisiones impactan directamente en la calidad de vida de los neuquinos.

El referente de La Neuquinidad subrayó que la gestión del gobernador Rolando Figueroa ya pone en práctica muchos de los principios que su espacio propone defender desde el Congreso de la Nación. “Nuestra tarea legislativa será consolidar un modelo que priorice el bienestar y la equidad en el desarrollo provincial”, afirmó.

Acompañado en la lista por Julieta Corroza, Juan Luis “Pepé” Ousset y Karina Maureira, Perren invitó a los jóvenes a reflexionar sobre el futuro de los recursos neuquinos. “¿Debemos defenderlos nosotros o esperar que nos digan desde Buenos Aires qué hacer con ellos?”, planteó, apelando al compromiso ciudadano.

Para cerrar, el candidato utilizó un ejemplo didáctico sobre la coparticipación federal: “Por cada cien pesos que Neuquén aporta, solo vuelve la mitad; en otras provincias, por cada cien reciben setecientos”. Recalcó que esas diferencias repercuten en la construcción de escuelas, hospitales y rutas, e instó a acompañar a quienes “se comprometen con los intereses de Neuquén y su gente”.