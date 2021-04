Permanece firme el corte de ruta en Villa La Angostura, el único de toda la provincia: los puntos qué aún faltan negociar para destrabar el conflicto

Los trabajadores autoconvocados de la Provincia de Neuquén definieron levantar los cortes de tránsito en la ruta del petróleo y reforzar únicamente el de Villa La Angostura. De esta manera, se liberó Vaca Muerta al terminar con los piquetes sobre la ruta 7 y 17 en Añelo y Rincón de Los Sauces, pero se mantiene el bloque en la Ruta 40.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Ezequiel Luna, enfermero del Hospital Arraiz y referente de los autoconvocados, expresó que por ahora el corte “continúa de forma parcial”, es decir, se dejarán pasar 20 camiones de carga internacional por día para el Paso Cardenal Samoré y en dirección a la localidad.

“Este corte sigue en pie y ya tenemos desde la semana pasada compañeros de la línea sur que apoyan como San Martín de Los Andes y Junín de Los Andes”, indicó Marcela Ramírez, otra profesional autoconvocada en Angostura. A su vez, expresaron que esperan la llegada de sus pares que desactivaron sus propias protestas ayer en Neuquén para sumarse al Puente Correntoso.

Julieta Tarifeño, referente de los autoconvocados de San Martín de Los Andes, le informó a este medio que la idea es reforzar el corte en Villa La Angostura como medida “estratégica” ya que en ese lugar se corta el paso de camiones.

Al ser consultada por las razones de esta medida de fuerza pese a que el acuerdo salarial pretendido ya no será posible, Tarifeño resaltó puntos que quedaron sin negociar: “Nosotros no aceptamos el acuerdo, pero lo que no se resolvió es la devolución de días descontados por paro y el pase a planta de eventuales. ATE está manejando de un listado y ellos van a poner a quienes consideren y eso no parece justo, nosotros queremos el pase a planta de todos los eventuales”.

En vistas a los próximos días, los Autoconvocados de Salud sostienen que hay firmeza en la medida de fuerza: “Los cortes que se levantaron no es porque hayamos dado por perdida la lucha sino porque se ha hecho muy difícil sostenerla, los compañeros que estaban en la ruta estaban sumamente cansados y no había lugares para bancarlos más. Había mucha situación de conflicto con la gente que estaba en los piquetes. Por ese motivo se levantaron los paros, pero vamos a seguir evaluando como seguimos con la lucha”.

“Salud sigue en lucha. Seguimos en pie. Con esta nueva propuesta salarial no hay recomposición del año 2020. El valor de esta propuesta, de 48,12 % que se terminará de cobrar en enero de 2022, no cubre la inflación de los años 2020 y 2021”, relatan los trabajadores autoconvocados de la Salud en Villa La Angostura. El corte permanecerá ahora reforzado en un punto clave a la vista de la mirada internacional.

