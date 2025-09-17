Pepé Ousset defendió el modelo neuquino y pidió fortalecer su representación en el Congreso

El candidato señaló que en muchas localidades de la provincia había déficit de servicios básicos, y que el actual gobierno ha comenzado a solucionarlo con un modelo que prioriza el equilibrio territorial y la equidad. “Queremos una provincia más justa para todos, donde nuestros hijos y nietos puedan proyectar su futuro con orgullo”, expresó Ousset.

Durante su discurso, hizo hincapié en que muchas de las obras en ejecución se financian con recursos genuinos de Neuquén. “No lo naturalicemos. Esto sucede porque hay una decisión política clara y porque las obras las hacen los neuquinos para los neuquinos”, subrayó.

Ousset también cuestionó el accionar de algunos legisladores nacionales que, según él, se olvidan de sus raíces provinciales al llegar a Buenos Aires. “Empiezan a vivir de otra manera y representan partidos que no tienen idea de lo que pasa en Neuquén”, advirtió el dirigente.

Por esta razón, instó a votar por La Neuquinidad, argumentando que “es un modelo que defiende el futuro, es coherente y trabaja por Neuquén sin ambiciones personales”. Según el candidato, se trata de un espacio político que valora el compromiso por encima de los cargos.

En su visita a las tres localidades, Ousset estuvo acompañado por los intendentes locales y por Joaquín Perrén, candidato a diputado nacional, quien destacó el valor de un Estado ordenado y justo. También recordó la historia de su padre en El Chocón como símbolo de cómo Neuquén ofrece oportunidades reales a quienes buscan un mejor porvenir.