Paula Chaves, sobre la educación virtual de Olivia: “si tiene ganas la conecto”

La conductora habló con Intrusos y contó cómo se maneja con las clases de su hija en el aislamiento.

Apenas dos semanas después de iniciar el ciclo lectivo, el Gobierno decretó el aislamiento por la pandemia de Covid-19 y desde entonces todos los alumnos de todas las edades han recibido clases virtuales. En Intrusos, Paula Cháves (36) contó cómo maneja la educación de su hija Olivia (7), que este año comenzó la escuela primaria

En charla con Guido Zaffora, la modelo contó que en su casa ya se adaptaron al aislamiento y buscan estrechar los vínculos. “Yo estoy tranquila, ahora tratando de relajar un poco por los chicos para poder darles a ellos un poco de normalidad. Pedro (Alfonso) todavía sigue en fase uno, pero somos bastante prolijos y si vemos gente lo hacemos afuera”, explicó, antes de hablar de cómo maneja las clases virtuales de su hija mayor.

“Olivia empezó el primer grado, aunque no soy de las que los conectan al Zoom todos los días. Soy bastante relajada con eso. No la mortifico, si le copa a ella y tiene ganas la conecto, no voy a estar torturándola. Una niña sin ganas de hacer algo es imposible”, concluyó.

Fuente: Ciudad Magazine

