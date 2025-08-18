Encontraron al sicario venezolano liberado por error y buscado en la Patagonia

Por esa razón, se desplegaron operativos binacionales de seguridad, coordinados entre la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Carabineros, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, que finalmente llevaron a la recaptura del sicario.

El detalle que permitió atraparlo

Según confirmaron las autoridades, el joven asesino a sueldo había intentado cambiar su aspecto físico tiñéndose el cabello de rubio para despistar a los investigadores. Sin embargo, un tatuaje en uno de sus brazos permitió identificarlo con precisión.

El director general de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana Beltrán, confirmó la detención y difundió un video con imágenes del arresto. Destacó que se trató de una operación binacional coordinada, fruto de la cooperación entre agencias de seguridad de ambos países y de Interpol.

Con esta captura, el caso que había generado gran preocupación en Chile y en la Patagonia argentina se cierra con la confirmación de que el joven sicario del Tren de Aragua ya se encuentra bajo custodia.

FUENTE: Mejor Informado