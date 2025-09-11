Cada año, miles de turistas que arriban a la región cordillerana cruzan desde Argentina hacia Chile y viceversa a través del Paso Cardenal Samoré, ubicado a poco más de 40 km de Villa La Angostura y del lado del vecino país a unos 100 km aproximadamente de la ciudad de Osorno.
Paso Cardenal Samoré: horario de verano para cruzar a Chile
Con la llegada de turistas a la región cordillerana, se incrementa también la cantidad de personas que cruzan a Chile por el Paso Cardenal Samoré.
A su vez, son muchos los camiones que transitan a diario por dicha zona, generando intensificando el tráfico vehicular. En este sentido, se recuerda a la población el horario de atención al público y tránsito de vehículos en el Paso Cardenal Samoré; correspondientes a la temporada de verano 2024.