Pascuas Solidarias en San Martín de los Andes: Vecinos se unieron y hacen más de 20 kg de huevos para los más chicos

Guadalupe Panello es la vecina lanzó la iniciativa. Todos los años realizaba huevos para sus hijos y sobrinos, pero este año amplió su actividad familiar a la comunidad. Enseguida otros nueve vecinos se sumaron con el objetivo de que todos los chicos el domingo reciban su regalo del Conejo de Pascua.

En dialogo con Diario 7 Lagos, Guadalupe expresó que su idea fue preparar una cantidad mayor de huevos y “ver de qué forma podemos hacerle llegar a los chicos que el conejo de pascua no los iba a poder visitar este año. Empecé a publicarlo en el Facebook y empezaron a llegar un montón de manos”.

“Se que no es algo esencial, no es fideos, arroz, pero los chicos no entienden de prioridades y no tienen porqué entenderlo y no quiero que ningún chico tenga que escuchar de sus papas este año ‘el conejo no va a poder venir’, yo tengo una nena de cinco y me imaginé en esa situación y me partió el alma y así arranqué” relató.

Así se organizaron por un grupo de WhatsApp y se repartieron la producción: dos hacen tapas, las envían a otra casa donde los rellenana, decoran, y en otro casa se hace la envoltura. “Tenemos a dos hombres que no son muy duchos en las manualidades, pero son los transportistas que llevan las cajas de una casa a la otra y nos ayudan un montón, es increíble como en dos o tres días se armó un equipo impresionante, muy lindo”.

Los vecinos recibieron cerca de 20 kg de chocolate, En la primera etapa, solo Guadalupe había llegado a hacer 200 huevos que entre el jueves y el sábado comenzarán a ser enviados: una tanda está siendo llevada a Junín de los Andes.

“Nos estamos poniendo en contacto con personas de diferentes barrios porque la idea es tener el menor contacto posible con todo el mundo. Ya sabemos cuántos huevos levar para cada barrio. Vamos a llevar la caja y de ahi se va a hacer la distribución a esos chicos que ya se averiguó quiénes son” explicó.

Entre los lugares seleccionados se enviarán a la Casa Hogar, la Islita, y la Municipalidad de San Martí de los Andes ya se comunicó con los voluntarios para brindarles información de los chicos que van a comedores.

Y continuó: “Aprovechando de que somos de distintos barrios, empezamos a preguntar por WhatsApp, hicimos grupos preguntando qué vecino necesitaría este año una colaboración y así se empezó, después empezaron a aparecer por Face pidiendonos que llevaramos a tal barrio. Nos decían cuántos chicos creían en el conejo de pascua, sin importar la edad, si cree tiene que recibir”.

“El objetivo es trabajar hasta el último minuto, nos estamos quedando sin chocolate, estamos haciendo los últimos 3 kg, y por eso empezamos de vuelta a promocionar porque nos queda hoy, mañana y pasado. Ya el domingo no se puede transitar y queremos que el domingo estén los huevos en manos de todos los chicos” afirmó Guadalupe.

Para este proyecto, Guadalupe recibió el apoyo de toda la comunidad: los comercios enviaron kilos de chocolates, la gente le acercaba confites, dinero y “se fue armando así, de puro corazón y voluntad porque la verdad creo que ninguno de los del grupo habíamos hecho una movida tan grande”.

Guadalupe afirma que el apoyo de la comunidad “fue una bocanada de energía que nos activó y está activando a mucha gente. No hay que paralizarse ante el pánico y el miedo que tenemos todos y siempre pensar que alguien necesita algo. Tal vez aunque sea una forma chiquita”.