Semana del Parto Respetado 2025: el parto es respetado cuando vos podés elegir

Como Doula y Puericultora, he acompañado a numerosas familias en este proceso trascendental. Mi experiencia me ha enseñado que un parto respetado no solo impacta físicamente, sino que también tiene profundas implicaciones emocionales y psicológicas. Un entorno donde la persona gestante se sienta acompañada, escuchada y valorada es esencial para su bienestar y para el vínculo con su bebé.