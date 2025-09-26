Parto vaginal después de cesárea: derribando mitos con evidencia científica

¿Por qué se consideraba riesgoso?

Uno de los principales miedos asociados al PVDC es el riesgo de rotura uterina, una complicación poco frecuente pero grave. Esta preocupación surge debido a la cicatriz en el útero resultante de la cesárea previa. Sin embargo, la incidencia de rotura uterina durante un PVDC es baja, entre el 0.2-0.8%, siempre que el parto sea manejado de manera adecuada. Estudios han demostrado que, incluso en casos de cicatrices uterinas por múltiples cesáreas, el riesgo de rotura solo aumenta ligeramente, sin justificar la contraindicación del PVDC en madres que lo deseen.

De hecho, los riesgos asociados a una nueva cesárea programada, especialmente tras varias cesáreas previas, superan los posibles riesgos de un PVDC. Estos incluyen hemorragias severas, adherencias uterinas, complicaciones anestésicas y aumento de riesgo en embarazos futuros, como placenta previa o acretismo placentario.

La importancia del manejo adecuado

Para que un PVDC sea exitoso y seguro, es fundamental un manejo respetuoso y bien informado del parto. La OMS y otras entidades de salud recomiendan evitar intervenciones innecesarias, como la inducción farmacológica o la monitorización restrictiva, ya que estas pueden aumentar el riesgo de complicaciones, incluyendo la rotura uterina. En cambio, se aconseja promover la libertad de movimiento, respetar los tiempos fisiológicos del trabajo de parto y crear un entorno de apoyo para la madre.

La Dra. Anne Lyerly, experta en ética y obstetricia, señala que el apoyo emocional y el acompañamiento continuo son elementos clave para reducir la ansiedad materna y favorecer un parto armonioso. La relajación y el bienestar materno permiten que las hormonas del trabajo de parto, como la oxitocina, fluyan naturalmente, facilitando un proceso más seguro y eficiente.

Construyendo una experiencia positiva

El tipo de parto que cada mujer tiene no solo depende de factores médicos, sino también de las condiciones del lugar donde transcurre el parto, la experiencia del equipo de salud y el nivel de intervencionismo aplicado. Como doula, mi trabajo es sostener y acompañar estos procesos, ofreciendo herramientas emocionales y prácticas para que cada mujer pueda llegar al encuentro con su hijo de la mejor manera posible.

Es importante que cada familia cuente con información basada en evidencia y que pueda elegir un equipo médico con quien comparta valores y enfoque. Acompañar esta decisión con empatía y sin proyecciones sobre un único escenario de parto ayuda a construir una experiencia que será significativa para cada familia.

Confianza y la calma

Intentar un PVDC no solo es una posibilidad real, sino también una decisión informada que puede tener beneficios significativos. Sin embargo, también sabemos que cada embarazo y parto son únicos. Es esencial que las mujeres se sientan respaldadas para decidir según su situación particular y que disfruten cada momento de su embarazo con alegría y tranquilidad. Desde la primera ola uterina hasta el mágico encuentro con sus hijos, todo este proceso será parte de sus historias y de la memoria de sus familias para siempre.

Por último, recordarles que la OMS y otras organizaciones internacionales ofrecen guías y recursos para profesionales de la salud, así como para familias interesadas en el PVDC. Tomarse el tiempo para informarse y conectarse con redes de apoyo interdisciplinarias puede marcar una gran diferencia en la experiencia del parto.