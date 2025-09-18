Recomendaciones para visitar el Parque Nacional Nahuel Huapi

1000933196-1024x768 Parque Nacional Nahuel Huapi

Atención al entorno: mientras estás en los estacionamientos o áreas de acceso, prestá atención a las personas a tu alrededor. Si notás a alguien con una actitud sospechosa, como si estuviera observando los vehículos con demasiada insistencia, por favor, avisá de inmediato al personal del Parque, a los guardaparques o a la policía.

Siempre cerrar tu vehículo: No importa si te vas a alejar solo por unos minutos. Asegurate de que las puertas y ventanas de tu auto queden bien cerradas. A veces, un pequeño descuido puede ser suficiente para que ocurra un robo.