Parque Nacional Nahuel Huapi: preocupación por el gran incremento en las infracciones

Las sanciones no son automáticas: cada infracción registrada pasa por un proceso administrativo que implica el análisis de los hechos y la aplicación de las normativas vigentes. En este marco, durante 2024 se trabajó en alrededor de 1.234 documentos asociados a expedientes contravencionales. En lo que va de 2025, ya se han tramitado unos 1.000 documentos relacionados con distintos casos.

Desde el área de Guardaparques hacen un llamado a la reflexión: “Más allá de las sanciones, lo importante es que las personas comprendan el daño que pueden generar con sus acciones. El Parque Nacional no es solo un destino turístico, es un ecosistema que debemos cuidar entre todos”.