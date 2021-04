Paro y movilización de ATE por el reclamo de Salud

En el predio de ATE Neuquén, de la ciudad de Plottier, se realizó el plenario de delegados de todos los sectores de la Administración Pública y allí se confirmó que este jueves hay paro y movilización en diferentes puntos de la provincia.



El Secretario General de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, sostuvo: “El acuerdo salarial no fue a espaldas de la gente, hubo asambleas, plenarios y se votó, pero hay personas que no les gusta la democracia. Y no hay que meter a todos en la misma bolsa, el problema son aquellos que quieren arrebatar la conducción del sindicato”.

Los trabajadores de Salud de Villa La Angostura y San Martín de los Andes continúan reclamando por un aumento salarial y permanecen con los cortes de ruta a la espera de una nueva propuesta del Gobierno.

