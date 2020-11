Parkour, el deporte urbano que crece en Villa La Angostura de la mano de un profesor de Club Andino

Joaquín Barbeito es un joven angosturense y profesor de Educación Física que practica un deporte muy particular: se trata del Parkour, con el cual tiene una Escuela en el Club Andino con más de 40 practicantes. En diálogo con Diario 7 Lagos, relató su experiencia en una práctica que atrae cada vez más interesados y cuáles son sus expectativas para “encaminar una Villa La Angostura” que reconozca una variedad deportiva como nunca.

“El Parkour puede ser interpretado y visto de varias formas. Dependiendo de la persona que lo practique. Puede ser un deporte urbano. Una disciplina. Un método de entrenamiento. Para mí, es una forma de Arte urbano. Ya que nos expresamos con el cuerpo en el entorno, buscando desafíos y maneras de jugar según nuestra forma de ser” explica Joaquín.

Y amplía: “Esencialmente el Parkour consiste en derribar barreras mentales a través de la superación de obstáculos físicos. Esas que te impiden hacer y ser lo que deseas y anhelas”. Sus comienzos en la práctica se dieron en la capital de Neuquén, a los 16 años: “recibí un poco de compañía los primeros meses y luego continúe de manera autodidacta”, relata el también referente local de Freerunning.

Barbeito ha viajado por el país a eventos nacionales, donde se enriqueció de todas las formas de expresión que los practicantes tenían”, en palabras del joven, que asegura que la práctica del Parkour le ha abierto “muchas puertas, permitido la construcción de valores y una disciplina que me lleva hoy a poder hacer lo que sea que me proponga”.





“Empecé a estar ligado de manera profesional cuando empecé a abrir Escuelas para promover la actividad y todo lo que trae consigo. En la capital de la provincia abrí una escuela municipal con el apoyo de un plan nacional de iniciación de escuelas deportivas y otra privada con un club deportivo”, cuenta Joaquín a este medio. En la actualidad, la convocatoria de su escuela en el CAVLA es más que satisfactoria y suma adeptos con el correr de los días.

Al ser consultado por sus expectativas, Barbeito no duda: “son inmesas”, define. Como profesional de la Educación Física, el joven resalta que ya ha tenido propuestas ligadas a los deportes urbanos, como el Parkour, Sclakline, Skate, Longboard, entre otros.

“No he participado en competencias hasta el día de hoy porque no me llaman la atención. Me gusta el factor no competitivo y permitirnos compartir y encontrarnos de otras maneras. Si he hecho varias exhibiciones en distintos eventos locales”, añade.

Y es aquí donde pone un el foco en un factor clave de la práctica del Parkour: “Es dónde puede encararse una puerta de entrada en dónde los y las estudiantes conozcan su cuerpo de diversas maneras y establezcan vínculos sanos por fuera de la competencia”. Su experiencia como profesor, la cataloga como “súper gratificante” al “ver como florece la fortaleza socioafectiva, una autoestima más que elevado y una inteligencia emocional que reina”.

Para Joaquín, “el Parkour tiene mucho para aportar al mundo del deporte y la Educación Física”. El profesor espera “contar con la compañía y el apoyo de los líderes en los sectores gubernamentales para poder encaminar juntos una Villa la Angostura en dónde los espacios deportivos estén repletos de propuestas variadas e inclusivas”, para que también “se empiece a respetar y reconocer el valor de nuestras prácticas callejeras”.

