Para ver en casa: “Propuesta de Año Bisiesto”

¿Qué película vería por segunda vez y la recomendaría?

Ante la situación actual buscaría una comedia: que me despierte alegría, si! que vuelva la alegría.

Que tenga una reflexión , que este cargada de paisajismo, naturaleza, cultura, castillos, romance y este condimentada por la insensatez del amor, ese amor que te hace sonreír no solo con los labios sino con el corazón.

Sinopsis

Me tome el atrevimiento de elegir una película en base a las referencias que les propuse. Evidentemente no es nada fácil recomendar un película para ser vista por segunda vez. O me tuvo que gustar mucho o tuvo que haber sobrepasado los estándares o marcadores habituales que determinan que una película es buena. Sin embargo, leyendo bien la propuesta no indica que la película “debe” ser buena. Lo importante es que cumpla por lo menos con los requisitos básicos: que entretenga y que deje un mensaje. Que la percepción de su historia me conmueva o bien que me permita reflexionar sobre el tema del que se trata el film, que me dé una visión más amplia. Que lo nuevo aparezca como un desafió factible de poder honrar. Fue un instante y me pregunté ¿Qué tan lejos llegaría por un amor? Y si hay un película que se identifica es la que produjeron Amy Adams y Mathew Goode.

PROPUESTA, TODO UN DESCUBRIMIENTO. Anna (Amy Adams) toda una profesional que trabaja de decoradora está de relación con un Doctor llamado Jeramy ambos con mucho trabajo y rodeado de amistades de clase alta. Si bien su objetivo es casarse, Anna fantasea que en la cena que mantendrá en Boston con su Doctor tendrá como resultado lo que ella espera. Pero lo único que logra es un regalo de un par de aretes y una decepción de su deseo de matrimonio. Cansada después de 4 años de noviazgo, busca por la web información sobre la famosa tradición Irlandesa de la que tanto le han hablado. Tradición que se remonta al siglo V donde la mujer puede pedirle al hombre matrimonio el 29 de febrero de año bisiesto. Y allá va Anna. De Boston a Dublin a pedirle su novio que se case con ella de acuerdo a la tradición Irlandesa.

Pero no todo se cumple de acuerdo a nuestros deseos. Una tormenta obliga al avión descender en Gales. Anna insiste en llegar a su destino y logra tomar un pequeño barco enfrentándose a las tormentas, pero aun así no logra llegar a Dublin sino a un pueblo al sur de Irlanda y hospedarse en la taberna de Declan (Matthew Goode) con el cual acuerda para llevarle en su destartalado Renault hasta Dublin. De aquí en más podremos gozar de ver los paisajes y los castillos que hicieron la historia de Irlanda en la medida que se van conociendo. Pero las circunstancias lo llevan de una frustración a otra. Pierden el coche, pierden el tren. Las actuaciones son tan buenas de ambos protagonistas que nos hacen participar de su enamoramiento. Sin embargo, llegan Dublin y aquí termina el viaje y sus ilusiones. Su novio la estaba esperando y en la entrada del lujoso Hotel de 5 estrella le pide matrimonio con un hermoso anillo. Sorprendida ella, se siente feliz y despide a Declan como si no hubiera pasado nada. Celebrando la decisión brindan una fiesta en el Hotel, pero Anna se da cuenta que todo fue una parodia cuando escucha que su novio explica a varios compañeros que la decisión se habìa adelantado para satisfacer los reclamos del presidente de la empresa de su novio. Lo necesitaba casado. Sara con rabia aprieta el botón de alarma de incendio y se da cuenta de que su novio solo le interesa llevarse lo material sin ver la seguridad de ella. Es en ese momento cuando Anna toma la decisión de estar al lado de la persona con la que realmente desea estar.

Muchos fans dijeron que es una película extraordinaria, otros que es espectacular, que es su favorita, que enseña mucho. Que superemos lo material y que estemos con lo que realmente necesitamos de corazón, que nuestra relación más profunda sea con toda el alma y no con meros protocolos de prestigio o poder.

VALORACIÓN 3,5 DE 5

EN ESTADOS UNIDOS FUE MUY CRITICADA Y CON COMENTARIOS NEGATIVOS, NO ASÍ EN EL VIEJO CONTINENTE NI EN LATINOAMÉRICA.

HECTOR JOSE – CRITICO DE CINE Y ESCRITOR

0 Compartidos