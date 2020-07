Para ver en casa: La Nueva Gran Estafa

Una película inteligente del punto de vista de la producción. Su acierto fue unir a grandes actores y actrices de primer nivel y en cantidad (para todos los gustos). La historia, si bien es una remake, una nueva versión de la misma historia que se filmó antes, no ha eludido de exigirse realizar un buen contenido para mostrar las diferencias en cuanto a calidad del protagonismo de cada uno de los principales 11 papeles de la “banda” de ladrones, que es el centro de la acción. Hicieron un film como si no fuera una remake. El que no vio LA GRAN ESTAFA (2001) puede quedarse tranquilo en cuanto a calidad y contenido porque LA GRAN…no solo lo va entretener sino que lo va a pegar a su butaca con toda la acción, aventura y comedia que desarrolla esta nueva historia durante las dos horas de bueno y clásico cine americano. Donde ponen toda la carne al asador. Lo notable del Director Soderbergh, es que no necesita explicitarle detalladamente al espectador los planes de los robos. Va al grano directamente, como si supiera que los espectadores justifican muchos huecos de las historias mientras los entretengan, porque implícitamente saben que “es una película” y la idea es no dejar de sacar los ojos de la pantalla mientras se goza. De ahí que sabe aprovechar muy bien los primeros planos de los actores y actrices, mas lindos, facheros, cancheros o sus gestos más valorados por la crítica (sonrisas, pinta, etc.).

Después de que pasaron 3 años desde que Danny Ocean (George Clooney) y su banda, cuyo líder el detallista Rusty Ryan (Brad Pitt), un carterista llamado Linus Caldwell (Matt Damon), el especialista en explosivos Basher Tarr (Don Cheadle) y el mejor ladrón de cajas fuertes Frank Catton (Bernie Mac), le robaron al más sádico y desalmado empresario Terry Benedic (Andy Garcia) de su acorazada caja fuerte de las Vegas nada menos que 160 millones de dólares y repartírselos entre ellos, para luego retirarse a una vida discreta y dejar pasar años para que quede en el olvido. No sucedió como creían tenerlo previsto. Lo traicionaron. Y el que esta considerado el mejor ladrón del mundo no quiere ser destronado y también hecha leña al fuego. Pero todo en este mundo tiene solución. No todo esta perdido. Su competencia criminal les hace una proposición muy original. Robar los dos. La Banda de Ocean y El Mejor Ladrón del Mundo, el mismo objetivo en 3 días. Si gana la Banda El Ladrón deberá devolverle al empresario que le habían robado sus 160 millones de dólares y caso contrario ellos admitirían ante todo el mundo criminal como no-criminal que solo hay un Mejor Ladrón del Mundo y no una banda. Si bien la propuesta es ridícula y patética, responde a una solución para todos. La Banda no sería buscada por la policía porque el empresario retiraría la denuncia y la Vanidad de Ser el Mejor Ladrón del Mundo estaría satisfecha. Pero, no les quiero mentir aquí comienza la película.

MI CALIFICACION: 4 DE 5

HECTOR JOSE

Comentarista y Crítico de Cine

