Para ver en casa: “Emily en París”, una serie que se centra en la fascinante ciudad de la moda

¿Sabias que Lily Collins es la hija de Phil Collins?

ALGUNAS RAZONES PARA QUE VEAS A ¡ÉMILY!!

Es la historia de una joven estadounidense (Chicago) que decide, aprovechando una oferta de trabajo, mudarse a Paris. Como Uds. verán, si se ponen en sus zapatos. Es un desafío muy grande, considerando que apenas tiene un poco más de 25 años. Y aún más si consideramos los objetivos que deberá lograr. Su capacidad como comunicadora y experta en marketing, aún esta por verse. Es en estos primeros momentos donde podría flaquear el personaje “Emily” pero el director inteligentemente no deja que se muestre tal incoherencia. Hace de Emily una profesional y representante de la empresa americana “madre” que compró la Agencia Parisina. La autoridad con que la viste deja de lado las debilidades del personaje para darle la libertad que necesita situacionalmente, para que Emily pueda mostrar el punto de vista de la empresa a seguir de ahora en más. Parecería un sueño para cualquiera pero para Émily no lo es. Ella no quiere defraudar a su jefa americana que depositó toda su confianza en su talento. Claro que Émily no contaba que la adaptación iba a ser tan difícil.

Primero, es otro País, otro idioma, otra cultura. Y los prejuicios de los franceses hacia los extranjeros?. El que no habla francés o habla mal, como lo tratan, son aceptados o rechazados? A que hora se va a trabajar en Paris? Que idea de marketing tienen los franceses y como deben llevar una campaña?. Los retos con los que se topa no le hacen bajar los brazos. Por el contrario, arremete valiéndose de su astucia y su gran responsabilidad con el trabajo.

La agencia Parisina esta revolucionada desde que llego Emily. Pero así como el cambio de cultura provoca miedos y resistencias, también Emily va a tener que afrontar sus nuevos temores, llegando a superarlos gracias a sus nuevos amigos, romances y aprendizajes que van consolidando una nueva experiencia y una mejor relación con los parisinos.

Otra razón para ver Émily es tomar en cuenta lo que muestra la fotografía de la película, dado que es un verdadero paseo muy bien planificado para conocer Paris. Además debemos de considerar el sorprendente vestuario de Émily y de todo el elenco que la rodea. Desde ya que hay una responsable y es nada menos que Patricia Field, la mujer de los looks de Sex and the city, recordemos que Émily llega a Paris con una maleta para sobrevivir a un apocalipsis y sin embargo no repite ningun modelito. Realmente una elegancia y un glamur que no se puede creer que esta mujer proyecte semejante imagen y provoque semejante impacto. De esta forma Émily llega a solventar los aspectos dramáticos de su papel con una elegancia que multiplica el puntaje de la película.

VALORACIÓN: 3 DE 5

HÉCTOR JOSE

ESCRITOR Y CRÍTICO DE CINE

