Para ver en casa: Burlesque, una película que invita a bailar con Cher

Primero voy a darles mi opinión porque la tengo a flor de piel. De esta película pienso lo mismo que la Crítica IRENERESTRE porque no la vi cuando se estrenó, pero ella sí. Sus palabras fueron “hace 10 años salí tan entusiasmada del cine con la banda sonora y las coreografías de este musical, que le planté un 10 sin pensarlo mucho. Hoy… sigo disfrutándola como una enana cada vez que la veo, así que no voy a cambiarle la nota.” Sinceramente yo también quedé impactado con la actuación sobresaliente de Cher y la voz de Cristina Aguilera que no es de esta galaxia. Sumado a otros puntos fuertes, como ha aprovechado su Director Steve Astin, fue darle a el ritmo de la música una excelente banda sonora. Puede haber puntos flojos pero se diluyen al ver como han puesto en valor el verdadero significado de este género que es el “Burlesque”. Lo estimulo a que lo busque en un diccionario o en la misma web porque se enriquecerá culturalmente. El film lo respeta totalmente, con la pulcritud, la calidad, la exacta sincronización de sus pasos de baile, su falta de desnudos pero con toda la sensualidad de hermosas mujeres y atractivos hombres, hacen de “Burlesque” el recuerdo de las grandes presentaciones de las “Revistas del Teatro Maipo de Buenos Aires” y sus irónicas referencias críticas o burlescas de la realidad política y social.

No solo respetaron el género sino el solo hecho de recrear la escenografía conjuntamente con la presentación de cada espectáculo de una manera tan fidedigna, es un trabajo no solo artístico sino también artesanal y culturalmente un ejemplo de como se pude hacer una película donde se cuida hasta el último detalle para que rebose de honestidad. Esta demás decirles que cumple con todos los objetivos del género musical, romance, drama y el arte del Burlesque. De 1 a 5 le puse 5 porque, aunque la historia es trillada, me identifico con su director STEVE ANTIN que deja bien parado a el burlesque. Mostrándolo no como una prostitución o una manifestación pornográfica, sino por el contrario demuestra que es el arte que complementa al verdadero artista. Que es bailar, cantar y conquistar al público. Hacer burlesque es ser un artista integral, es la antítesis de lo fácil, del copiar, de lo sobreactuado, lo inauténtico. Por todo esto es que la recomiendo para que se entretenga, para que mueva las piernas al ritmo de la música, para que cante y para que disfrute esta historia de amor de una joven pueblerina que viaja a los Angeles para aspirar a una vida con un propósito más digno del que está viviendo. Cansada de buscar trabajo, la suerte la ayuda y descubre un Burlesque donde comienza como camarera en ese club nocturno donde se hace música en vivo. Y ella quiere estar arriba del escenario y no abajo. Su lucha tiene su recompensa, pero logra más de lo que pensaba. Como nosotros cuando aún no habíamos decidido elegir esta película.

VALORACIÓN: 5 DE 5

HÉCTOR JOSE Crítico y Escritor

