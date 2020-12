Papelón: Tinelli homenajeó a Maradona con una foto, pero un usuario reveló un increíble error

Marcelo Tinelli protagonizó una perlita al querer homenajear con amor a Diego Maradona. El conductor publicó en Instagram una foto del año 1973 recordando un un partido en el que su equipo jugó al fútbol en contra el de Maradona cuando ambos tenían 13 años.

“Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo”, comenzó Tinelli en una publicación de Instagram. “Me dijeron que en Los Cebollitas (Argentino Juniors) había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos”, comentó.

Entre los cientos de comentarios hubo uno que llamó la atención. “Ese no sos vos, soy yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973, revista El Gráfico. Título de la nota: ‘Esos pibes la rompen'”, escribió el usuario @omarete60. Y entonces Tinelli salió a pedir perdón.

“Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que está foto era él. Que lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos”, corrigió en el epígrafe.

