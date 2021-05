Panessi tras la baja de su contrato: “Mi cese de actividades se relaciona con una cuestión meramente política”

Los Trabajadores Autoconvocados del Hospital Dr. Oscar Arraiz emitieron una carta hacia los directores del nosocomio para denunciar publicamente el cese de actividades del Dr. Hugo Panessi este lunes, en el marco del conflicto de salud que ya lleva más de 20 días. “Mi cese de actividades se relaciona con una cuestión meramente política”, sentenció el doctor Panessi en dialogo con Diario 7 Lagos.

“Recibí un mensaje de WhatsApp el director del Hospital, Ramiro Tornelli, diciendo que habían llamado de zona sanitaria explicando que se suspendía mi atención. Yo había comenzado a trabajar en junio de 2020. Estoy jubilado hace tres años, pero volví para colaborar en la pandemia, porque faltaban médicos. Esto tiene que ver con el conflicto actual de Salud. No es casualidad”, explicó el Doctor.

Por su parte, los autoconvocados expresaron que “llama poderosamente la atención de todos los integrantes del grupo que se haya comunicado al Dr. Panessi en el día de la fecha, por WhatsApp y mediante una llamada telefónica de RRHH, la baja de su contrato en forma espontánea ya que aún no se encontraba al momento de su vencimiento”.

Panessi reiteró a este medio que él volvió “ante la necesidad, cuando lo llamaron y tuvo que sacar monotributo y seguro de mala praxis”: “Luego tuve que volverme antes de mis vacaciones en enero porque había dos compañeros internados”, detalló.

“Hoy llame a la contadora preguntándole que hacía porque aparentemente se iba a cortar mi servicio. Y me dijo que le había comentado Néstor Sáenz que no me iban a contratar más. Luego me llamó otra persona desde el Hospital que aparentemente la orden vino de Peve porque una persona de un medio de Neuquén habló de mí”, relató Hugo.

En la misma línea, el médico manifestó que “se habló de que yo apoyaba a los autoconvocados y cobraba un alto sueldo”, motivo por el cual cree que decidieron la baja de su contrato. “Yo le expliqué que lo que reclamaba era que el sistema de salud vuelva a tener toda la jerarquía de antes. Hoy el sistema se está resistiendo mucho. Ese es mi reclamo, acompañar a mis compañeros que trabajaron toda una vida conmigo, para que ellos puedan tener todos los elementos que necesitan y que el hospital sea adecuado para la localidad”, agregó.

“Panessi se encontraba apoyando activamente la medida de fuerza que sostenemos hace un largo período. Fue el único que apenas comenzada la pandemia se presentó espontáneamente a prestar sus servicios, dada la necesidad de procesionales. Desde el día de hoy se ha brindado por completo a un Centro de Salud”, afirmó el personal de Salud que se encuentra manifestando en Puente Correntoso en la carta enviada a los directivos el Hospital Arraiz y dada a conocer en sus redes sociales.

Y finalizaron: “hacemos responsables a las máximas autoridades, de este atropello e intento de amedrentamiento producido en notable coincidencia con su presencia en la ruta, con los compañeros, haciendo un terrible sacrifcio para lograr justicia y el reconocimiento de las demandas del personal de Salud Autoconvocado. Esperamos que se repare esta arbitrariedad”.

“A mi hoy me llamaron los pacientes, y les dije que no podía ir al Centro de Salud porque sería una falta de respeto. Voy a seguir acompañando en el reclamo y seguir luchando por mis convicciones. Yo nunca trabajé en privado, veremos cómo se desarrolla mi vida a partir de ahora. Voy a seguir trabajando en donde pueda, es la vocación de médico. No es una cuestión de plata, es de vocación, o la sentís o no”, cerró Panessi en su descargo.

0 Compartidos