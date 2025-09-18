El candidato a senador nacional por La Neuquinidad, Juan Luis Ousset, resaltó los resultados del modelo neuquino y afirmó que “defendemos la salud pública, defendemos la educación pública y lo hacemos con hechos”. En ese sentido, mencionó el programa de becas más importante de la región, el país y América Latina, impulsado por la gestión provincial.
Ousset defendió la salud y la educación como ejes del modelo neuquino
El postulante a la Cámara Alta aseguró que la gestión provincial prioriza la salud pública, la educación y la infraestructura, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades.
Ousset remarcó que “no existe otro programa de becas como el que tiene el gobierno de la provincia” y aseguró que se trata de una decisión política del gobernador Rolando Figueroa. Agregó que invertir en educación es también invertir en futuro, al igual que en rutas que fortalecen la producción, la seguridad y el turismo como actividad económica clave.
En su rol como candidato, señaló que sus principales ejes de acción son Salud, Educación, Seguridad y la gestión del agua como recurso estratégico, junto con la tolerancia cero a la corrupción. Enfatizó que su tarea en el Congreso será garantizar el desarrollo de la provincia y la defensa de los derechos de los neuquinos.
Respecto al rol de la provincia frente a las decisiones nacionales, Ousset resaltó que la autonomía y la autodeterminación han permitido continuar obras públicas con recursos propios. Recordó que, mientras el gobierno nacional paralizó proyectos, Neuquén avanzó en infraestructura gracias a su organización financiera.
En relación al sistema de salud, destacó que el 71% de los neuquinos se atiende en el sector público, lo que obliga a priorizar obras en hospitales y centros de atención. Según explicó, esas decisiones buscan garantizar un beneficio directo para la gente y sostener la calidad de los servicios.
Finalmente, Ousset subrayó que las obras son posibles gracias al ordenamiento de las cuentas públicas. “Nosotros ordenamos para distribuir”, indicó, diferenciándose de modelos que reducen el Estado. En cambio, sostuvo que Neuquén fortaleció sus empresas públicas y logró avanzar en proyectos que aseguran un desarrollo equilibrado en todas las regiones.