Ousset defendió la salud y la educación como ejes del modelo neuquino

En su rol como candidato, señaló que sus principales ejes de acción son Salud, Educación, Seguridad y la gestión del agua como recurso estratégico, junto con la tolerancia cero a la corrupción. Enfatizó que su tarea en el Congreso será garantizar el desarrollo de la provincia y la defensa de los derechos de los neuquinos.

Respecto al rol de la provincia frente a las decisiones nacionales, Ousset resaltó que la autonomía y la autodeterminación han permitido continuar obras públicas con recursos propios. Recordó que, mientras el gobierno nacional paralizó proyectos, Neuquén avanzó en infraestructura gracias a su organización financiera.

En relación al sistema de salud, destacó que el 71% de los neuquinos se atiende en el sector público, lo que obliga a priorizar obras en hospitales y centros de atención. Según explicó, esas decisiones buscan garantizar un beneficio directo para la gente y sostener la calidad de los servicios.

Finalmente, Ousset subrayó que las obras son posibles gracias al ordenamiento de las cuentas públicas. “Nosotros ordenamos para distribuir”, indicó, diferenciándose de modelos que reducen el Estado. En cambio, sostuvo que Neuquén fortaleció sus empresas públicas y logró avanzar en proyectos que aseguran un desarrollo equilibrado en todas las regiones.