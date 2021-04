Otranto desmiente su renuncia aunque reconoce una discusión con “insultos y un empujón” con Arévalo: “llegado el caso nos tendríamos que ir los dos”

El Secretario de Servicio Públicos, Rubén Otranto habló con Diario 7 Lagos sobre los rumores de su renuncia tras una fuerte discusión con el Secretario de Planeamiento, Fabián Arévalo, y negó de forma categórica su renuncia: “No renuncié, sigo trabajando normalmente. Hubo una discusión con Fabián, llegado el caso con esto nos tendríamos que ir los dos”, afirmó.

“Arévalo está trabajando normalmente también. Por ahora no renuncié, si me piden la renuncia, que se habla también de eso, van a tener que sacar un decreto y que me saquen por decreto, yo renunciar no voy a renunciar, no voy a dejar un montón de trabajo que tengo pendiente, me interesa más eso que estas discusiones tontas”, expresó el funcionario.

Otranto admitió que hubo un violento cruce con su par municipal por “la ampliación de unos cinco metros de una oficina del Municipio”: “somos más de 15 personas en un lugar de dos por dos, es una obra ya aprobada. Fue una discusión donde hubo insultos y un empujón. Se acordó de mi madre, de mi abuela… son cosas que pasan cuando uno quiere hacer algo”, aseguró.

Y cerró: “Si voy a trabajar a un lugar es para hacer cosas en base a la necesidad del pueblo. Por ahora yo no tengo ninguna novedad que me hayan dicho por decreto que me vaya. Uno entra a un lugar donde hay que hacer cosas, y hay que hacerlas, no se puede nunca hacer nada. Yo desmiento la renuncia”.

