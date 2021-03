Osvaldo Laport sorprendió con una insólita condición para participar de Masterchef

Osvaldo Laport estuvo a punto de sumarse a la nueva temporada de Masterchef pero terminó diciendo que no y proponiendo que, en lugar de hacerlo en el estudio de Telefe, él pueda grabar desde su casa. Eso sí, para hacerlo, pidió algunos requisitos.

“Cuando me convocaron aquí fueron muy generosos los dos y pacientes. Hubo mucho entusiasmo. Nunca me había imaginado ir. Cuando me llamaron por teléfono, continué viendo el programa intentando verme ahí adentro y dije ‘no, no, no’. Hasta les ofrecí a Masterchef hacer unos micros aquí en mi casa, en un gran fogón que tengo, haciendo los asados, y les había encantado la idea, pero la otra que pedía era que esté mi vinito en la mesada pero entendí que era demasiada demanda”, reveló sobre su empresa de vinos Osvaldo Laport Wines y la posibilidad de generar publicidad en el programa.

Aunque decidió no participar, se lamentó que “hubiese sido sido lindo”. “No nos pusimos de acuerdo en el ensamble contractual”, agregó una entrevista radial con el programa Por si las moscas.

Sobre la presencia de actores como Boy Olmi y Daniel Araoz, opinó: “Me encanta la inclusión de los dos, por supuesto. Tengo amigos ahí, lo vemos con la familia”.

Por otro lado, Laport habló de su papel en Bandido, la película con la que abrirá el BAFICI: “Es la historia de un cantante de cuarteto melódico. Lo interesante de todo esto es que muestra el detrás de un artista nuestro. Tenemos una carga muy especial por no estar en Hollywood, tenemos una realidad que no es hollywoodense. Especialistas en cine me han consultado y han hecho mucho hincapié en cómo es esto de que el artista viaja con los músicos en el motorhome”.

Fuente: Rating Cero

