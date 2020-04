Ortega: “El municipio nunca negó el acceso a la información pública a ningún medio ni a ningún vecino”

El Secretario de Gobierno explicó cómo es el procedimiento para el acceso a la información pública. Si bien como medio, Diario 7 Lagos podría contar cómo es el funcionamiento del sistema o bien publicar la ordenanza, Ortega accedió a explicarlo para despejar dudas.

“El procedimiento es: a través de la web del municipio; por escrito presentando una nota en Mesa de Entradas, o al funcionario que la tenga en su poder”

“Cualquier vecino puede ingresar desde su casa a la web del municipio https://villalaangostura.gov.ar/gobiernoabierto/decretos y completar la solicitud, que en estos momentos de aislamiento es la manera más segura de hacerlo. Si lo hace por mesa de entradas presentando una nota, el municipio tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para responder a esa solicitud”

Consultado acerca de otros reclamos por falta de acceso a la información, Ortega aseguró: “Desde que estamos en el gobierno no hemos recibido quejas de medios ni de vecinos por falta de acceso a la información, de hecho, la web funciona y la mesa de entradas está en funcionamiento más allá del aislamiento y más allá de que el municipio funciona con sólo un 20% del personal”

“Más allá de las versiones que circulan, la persona que vino el viernes y que presentó la nota escrita para acceder a la información y que, reitero, el municipio tiene un plazo inicial de 5 días para entregarla; aún así sin respetar los procedimientos, la información la tuvo igual. Y cuando digo que no respetó el procedimiento es que presentó la nota y acto seguido se fue a la intendencia. Estuvo con un bibliorato en su mano tomando fotos de los decretos que quiso, entonces no se explica dónde está la falta de acceso a la información”, explicó el Secretario de Gobierno.

Consultado por la denuncia penal que una empleada municipal realizó, Ortega no quiso manifestarse: “Lo que vino después fue un hecho del que no voy a opinar porque hay una causa judicial en marcha. Como funcionario de este gobierno sólo te voy decir que no vamos a permitir maltrato hacia ningún empleado municipal de parte de nadie, tenga la profesión que tenga”