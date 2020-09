Nuevo curso virtual de Introducción al Trabajo

La Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, convoca a los jóvenes de la localidad a inscribirse al 16° Curso de Introducción al Trabajo (CIT) de manera virtual que iniciará en el mes de octubre.

Tal como se ha informado en ocasiones anteriores, este programa está destinado a angosturenses entre 18 y 24 años que no hayan terminado sus estudios básicos y que actualmente no tengan trabajo formal. Otro de los requisitos es no ser monotributista y poseer documento de identidad que acredite domicilio en la localidad.

El objetivo de estos cursos es contribuir a la formación de un perfil ocupacional y generar mayores oportunidades de inclusión social y laboral en los jóvenes.

Los interesados en participar, deben enviar un mensaje de WhatsApp al 2944 241615 con la foto de su DNI de frente y de reverso.

