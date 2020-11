No aprende: El Polaco de fiesta sin barbijo ni distanciamiento

Una vez más Ezequiel Cwirkaluk y su mujer Barby Silenzi recuperados de coronavirus y con una beba chiquita, no tuvieron mejor idea que celebrar su buena salud organizando una juntada con amigos, sin barbijo, ni distancia social ni ningún tipo de protección.

Además de sacarse fotos y subirlas a las redes causando indignación en la gente por igual.

El detalle no pasó inadvertido para los seguidores que no tardaron en reprocharle su actitud. En su gran mayoría, destacaban que si bien el artista y su mujer habían contraído el virus y ya estaban recuperados, no existe la certeza de que no puedan volver a contagiarse o contagiar el virus.

Sin contar que recientemente fueron padres de Abril, pero esto sucedió en toda la cuarentena, ya que organizó cumpleaños, fue a fiestas clandestinas y dejó en claro que para él la pandemia no es algo serio.

Por otro lado su ex mujer Karina “la princesita” ya había tomado medidas al respecto evitando que la hija que mantiene con el cantante no se quedará más con el padre sino con su abuela. Ya que aclaró en varias oportunidades que no le gustaba el manejo que tenía Ezequiel respecto a la seguridad sanitaria.

Fuente: Filo News

