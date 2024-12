Los niños y el calor: cuidados esenciales para una temporada segura

Cuidados esenciales

Hidratación: asegurarse que los bebés menores a seis meses tomen la teta a libre demanda y los niños que ya pasaron los seis meses tomen suficiente agua durante el día.

Protección solar: es importantísimo estar atentos que no todo producto es apto para nuestro bebé. Consultar con su pediatra sobre marcas y modos de aplicación.

Recordemos que los bebés no pueden ser expuestos al sol directo (evitar estar al sol de 11 a 16hs), solo hay pocas marcas en el mercado dermatologicamente testeadas para el uso en bebés menores de 6 meses de vida. Una de las opciones es usar barreras físicas como remeras anti UV, gorra y ropita clara.

Usar sombrillas (no olvidemos que las de propaganda no cubren de las exposición UV). Existen en el mercado diferentes tipos de filtros solares, estos pueden ser de orígen químicos y minerales. (éste último funciona como espejo y no penetra en la piel del bebé)

Vestimenta adecuada: Ropa ligera, clara y transpirable

WhatsApp Image 2024-12-23 at 12.18.36 (2).jpeg

Insolación

La insolación es una emergencia médica que requiere atención inmediata. Los síntomas incluyen: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre alta, confusión.

Prevención de la insolación

Evitar la exposición prolongada al sol

Busca sombra

Usa protector solar

Viste ropa adecuada

Mosquitos

Según la actualización de la Asociación pediátrica argentina (SAP), en cuanto a los repelentes de insectos, estos deben ser usados a partir de los dos meses de vida.

El repelente recomendado es el DEET(dietiltoluamida que no supere el 30%) deben ser colocados en la ropa y en la piel donde el bebé no se lo pueda llevar a la boca. (y también hay indicación por edad para el uso de los mismos) Importantísimo consultar con tu pediatra.

Los repelentes tienen su tiempo de renovación, debemos leer bien cada cuanto tiempo debemos volver a aplicarlos.

Además no solo los usamos cuando “vamos a la playa”, sino para ir a la plaza, estar en el parque de tu casa o salir a caminar.

Es de suma importancia que estos productos estén testeados correctamente bajo las normas de nuestro país y estar atentos a la fecha de caducidad

Si vamos a aplicar protector y repelente recordemos que primero tiene que ir el protector, esperar que lo absorba la piel y luego el repelente.

Cuidemos a los más peques, consultá a tu pediatra y a tu puericultora si tenes dudas.