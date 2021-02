Nicole Neumman mandó una carta documento y De Brito no se calló nada: “Todavía no empecé”

Un nuevo capítulo de la guerra mediática de Nicole Neumann con Ángel de Brito le abre las puertas a los Tribunales. Es que la modelo contrató a Rafael Cúneo Libarona, para advertirle que cese con los comentarios injuriosos públicos sobre ella.

Notificado de la carta documento tras su regreso de las vacaciones, el conductor habló de esto en su programa, aunque sin mencionar a la panelista. Lo hizo en una charla con Andrea Taboada, quien tiene un conflicto con uno de los amigos de Diego Maradona.

“Está muy enojado uno de los amigos de Diego Maradona con Andrea Taboada. ¿Te quiere hacer un juicio?”, le preguntó el periodista.

“Sí. Me quiere hacer un juicio Mariano Israelit. Yo siempre lo defendí, pero yo me retracto, en todo caso. Mariano, lo que yo conté no era para perjudicarte”, puso paños fríos la periodista. Pero De Brito no hizo lo mismo: “Yo no me retracto de nada, de nada, de nada. Y voy a seguir. Todavía no empecé”.

