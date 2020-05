Nicolás Weyers, el arquero sanmartinense que representó al Club Lacar en la Copa de Arqueros

Eefa Arqueros organizó la “Copa Lifune” de forma virtual, donde los usuarios de Facebook pudieron votar por su arquero favorito con el objetivo de reivindicar el rol de esta posición. En el caso de San Martín de los Andes estuvo representado por Weyers que llegó a octavos de final.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el deportista del Club Lacar explicó: “La organización de la copa la hace un chico de Neuquén, Leo Frank que maneja la pagina de “Eefa arqueros” que tiene su escuela de arqueros en Neuquén. Yo soy entrenador de arqueros también y pertenecemos a un grupo de WhatsApp donde hacemos lo posible para mejorar y darle más calidad a nuestros trabajos consultándonos dudas, intercambiando trabajos, solucionando cosas”.

“Tenemos una comunidad de entrenadores de arqueros de Neuquén y aparte de Río Negro donde nos damos una mano todos con todos para poder desarrollar el puesto, el entrenamiento específico del puesto de la mejor manera. A Leo se le ocurrió, que ya lo venía haciendo, viene haciendo copas de este estilo por medio de votaciones con arqueros. Está organizando la Copa Argentina, la Champion, el mejor arquero de la historia” continuó.

Entonces, ante el impedimento de salir a la cancha por la situación actual de Coronavirus, surgieron estos campeonatos y se elaboró la idea para, cuando sea posible, realizar un torneo presencial con los arqueros de primera que integran el grupo.

“Nosotros somos arqueros y somos un puesto diferente y muchos entrenamos juntos porque no hay muchos lugares donde entrenen arqueros específicos. La idea es vincular a los clubes de alguna manera y que haya alguna linda vinculación en los momentos de día de partidos, evitando cuestiones de violencia, teniendo gente, amistades de por medio” resaltó.

Cuando el organizador le ofreció a Weyers participar de esta Copa con 24 arqueros de Neuquén y ocho más que sumarían, el sanmartinense no lo dudó. Finalmente superó la fase de grupos que era una votación entre los 4, luego se cruzó en 8vos con el arquero de Centenario, donde, tras un resultado ajustado con cerca de 200 votos cada uno, Weyers quedó afuera.

“Fuimos los arqueros que más votos sacamos en toda las llaves de octavo de final, si yo hubiese cruzado con cualquier otro hubiese pasado a cuatros, pero fue divertido movilizas a tus amistades, gente de cualquier lado que te está votando que no conoces” destacó.

Respecto a su trabajo en el Club Lacar destacó: “Es distinto a lo que se acostumbra en la localidad y tiene una proyección muy interesante, para los más chicos que son los que van a terminar formando parte, llevando la bandera, y hay que estar predispuestos siempre a colaborar desde donde sea para seguir manteniendo el proyecto y que siga funcionando y que los más chicos sigan enganchados”.

“Es una buena forma de sumar gente y que vean el proyecto para que el proyecto nos representa a todos los entrenadores de arqueros de los diferentes clubes. El arqueros no es solo una persona que se para en el arco y le tiran pelotazos de todos lados, sino que hay todas unas cuestiones específicas de entrenamiento que esta bueno que cada club la pueda cubrir con un especialista, para que los chicos que les toque ir al arco que muchas veces no eligen ser arquero sino que terminan ahí, no tengan tantas frustraciones” finalizó.