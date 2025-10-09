El gobernador Rolando Figueroa dispuso el nombramiento de 294 nuevos integrantes de la Policía de la Provincia del Neuquén. Lo hizo a través del decreto 1232/25, que primero transfiere y convierte esa cantidad de cargos y luego nombra y encasilla a las personas designadas.
Se refuerza la seguridad de Neuquén con más presencia policial
Se firmaron los nombramientos y encasillamientos de 294 agentes y personal civil de la Policía del Neuquén.
Por la finalización de la primera cohorte del ciclo lectivo 2025 en las distintas Escuelas de Formación de Personal Policial, la Jefatura de Policía había solicitado el nombramiento en planta permanente de agentes para los servicios de Seguridad, Técnicos, Penitenciarios y Empleados Civiles.
El decreto -firmado este martes por el gobernador y refrendado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini- destaca que los postulantes propuestos cursaron y aprobaron las materias teóricas y prácticas como becarios para agentes, reuniendo además las aptitudes psicofísicas exigidas para el cargo.
En la norma se destaca que la incorporación de personal “reviste carácter imperioso y urgente”, en razón de la necesidad de fortalecer los recursos humanos policiales.
Los postulantes propuestos se desempeñarán en los Cuerpos Seguridad (Escalafón General); Penitenciario (Escalafón Custodia); Técnico (Escalafón Oficinista, Sanidad e Intendencia) y Empleados Civiles.
En este sentido, los agentes fueron designados -a partir del 18 de septiembre- en “Alta en Comisión” por el término de hasta dos años para los Cuerpos Seguridad y Penitenciario; de hasta un año para el Cuerpo Técnico con título secundario; de hasta seis meses para el Cuerpo Técnico con título universitario o terciario de pregrado inferior a cuatro años y no menor a dos años; y de hasta seis meses para el personal civil sin estado policial.
Luego de esos límites de tiempo, quedarán confirmados en los cargos y/o se extinguirá la relación contractual por la no confirmación, en virtud de no cumplir con la reglamentación vigente y/o por la falta de adaptación al medio. La Jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén dispondrá la realización de las evaluaciones pertinentes previo a la firma de la norma jurídica de confirmación.