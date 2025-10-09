Se refuerza la seguridad de Neuquén con más presencia policial

En la norma se destaca que la incorporación de personal “reviste carácter imperioso y urgente”, en razón de la necesidad de fortalecer los recursos humanos policiales.

Los postulantes propuestos se desempeñarán en los Cuerpos Seguridad (Escalafón General); Penitenciario (Escalafón Custodia); Técnico (Escalafón Oficinista, Sanidad e Intendencia) y Empleados Civiles.

En este sentido, los agentes fueron designados -a partir del 18 de septiembre- en “Alta en Comisión” por el término de hasta dos años para los Cuerpos Seguridad y Penitenciario; de hasta un año para el Cuerpo Técnico con título secundario; de hasta seis meses para el Cuerpo Técnico con título universitario o terciario de pregrado inferior a cuatro años y no menor a dos años; y de hasta seis meses para el personal civil sin estado policial.

Luego de esos límites de tiempo, quedarán confirmados en los cargos y/o se extinguirá la relación contractual por la no confirmación, en virtud de no cumplir con la reglamentación vigente y/o por la falta de adaptación al medio. La Jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén dispondrá la realización de las evaluaciones pertinentes previo a la firma de la norma jurídica de confirmación.