Neuquén: ya funciona en Buta Ranquil la nueva subsede universitaria

Del acto de apertura participaron también el delegado de la región Alto Neuquén, Gustavo Coatz, el intendente de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, y la decana del Centro Regional Zapala de la UNCo, Graciela Bianchini.

Durante su discurso, Ousset recordó que “el mayor acto de rebeldía o el mayor elemento unificador de niveles o condiciones para arrancar en algún proceso es la educación. ¿Cómo podemos pretender una sociedad justa si los chicos no parten de las mismas posibilidades?”, se cuestionó.

“Nosotros tenemos la posibilidad hoy de tener un gobernador que es del Alto Neuquén, que estudió gracias a una beca, que sabe lo que significa el desarraigo y que hace muchos años que está peleando por un centro permanente en el norte”, remarcó.

El ministro también repasó que al comienzo de la gestión “una de las premisas centrales era redistribuir las oportunidades" y celebró los logros en materia educativa por las políticas impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa.

Por su parte, el intendente Cuyul aseguró que la creación de esta subsede en la localidad “es como un renacer, esto es como un refundar en una región” y agregó que “no es poca cosa lo que está pasando hoy, es histórico. Ojalá venga para quedarse y mejore la calidad educativa, la calidad cultural y le dé un buen futuro a los que vengan después”.

Sobre la nueva subsede universitaria

La subsede de Buta Ranquil pertenece a la nueva extensión territorial que inauguró la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en el Alto Neuquén, junto con sedes en Chos Malal (que funciona como sede central) y Andacollo.

En Buta Ranquil, se inscribieron 71 estudiantes: 41 optaron por carreras vinculadas a minería con orientación en Petróleo o Laboratorio, que comparten un tronco común en el primer año; otros 30 se inscribieron en la Tecnicatura en Topografía

Estas carreras permiten luego continuar la formación en la sede de Zapala, habilitando el acceso a los títulos de licenciado en Tecnología Minera (para quienes cursan la Licenciatura en Tecnología Minera, ingeniero en Agrimensura (para quienes cursan Topografía). A partir del 18 de agosto de 2025, comenzaron las clases en las tres sedes (Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil) con la siguiente oferta académica.