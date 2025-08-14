Neuquén: una bebé de 10 días se suma a la convocatoria de Familias Solidarias

Simultáneamente, se trabaja con sus familias para revertir la situación que generó la medida. Esta política pública busca evitar la institucionalización priorizando los contextos familiares para la inclusión de los niños y adolescentes hasta tanto se resuelva las medidas judiciales generadas por la separación temporaria de sus familias de origen.

Es importante recordar a las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, sin posibilidad de tramitar una adopción.

La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o -cuando esto no es posible- sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA). En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.

Los interesados en sumarse a Familias Solidarias podrán inscribirse en la página web oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el equipo de selección del programa.

Se pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose sólo por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a [email protected].