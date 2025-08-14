El Gobierno provincial, a través de la subsecretaría de Familia del ministerio de Gobierno de Neuquén, emitió un llamado específico de Familias Solidarias a partir de la reciente resolución judicial que pone a resguardo a una bebé de tan solo 10 días de edad.
Neuquén: una bebé de 10 días se suma a la convocatoria de Familias Solidarias
El llamado es para alojar y acompañar de manera transitoria a esta bebé, priorizando los contextos familiares para su inclusión hasta tanto se resuelva la medida de protección excepcional.
Días atrás, se conoció la quinta convocatoria, por lo que hasta este miércoles ya son siete las infancias que se encuentran bajo medidas de protección excepcional dictadas por la Justicia: una bebé de 10 meses, una niña de dos años; tres hermanas de cuatro, seis y ocho años; y dos niños de siete y nueve años.
Cabe mencionar que una medida de Protección Excepcional se genera a partir de la detección de una vulneración de derechos y da origen a la búsqueda de familias que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes brindándoles cuidado y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.
Simultáneamente, se trabaja con sus familias para revertir la situación que generó la medida. Esta política pública busca evitar la institucionalización priorizando los contextos familiares para la inclusión de los niños y adolescentes hasta tanto se resuelva las medidas judiciales generadas por la separación temporaria de sus familias de origen.
Es importante recordar a las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, sin posibilidad de tramitar una adopción.
La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o -cuando esto no es posible- sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA). En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.
Los interesados en sumarse a Familias Solidarias podrán inscribirse en la página web oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el equipo de selección del programa.
Se pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose sólo por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a [email protected].