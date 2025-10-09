Neuquén: se definió la fecha de apertura anticipada del Paso Pichachén

Cabe mencionar que el horario de funcionamiento del paso será de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para entrar a la Argentina, manteniéndose las condiciones habituales de tránsito y control fronterizo.

Durante el encuentro, las autoridades chilenas informaron que continúan los trabajos en el sector de El Desecho, donde aún se registran lugares con hasta tres metros de nieve, lo que ha dificultado las labores de apertura. Pese a ello, los equipos de Vialidad de Chile mantienen su compromiso de finalizar los trabajos en los plazos previstos y garantizar la transitabilidad segura antes de la fecha acordada.

Por su parte, desde la Argentina se confirmó que los caminos del lado neuquino, particularmente las rutas provinciales N° 6 y 57, se encuentran en óptimas condiciones de transitabilidad, con los equipos de Vialidad Provincial y Gendarmería Nacional trabajando en la puesta a punto de las instalaciones del complejo fronterizo argentino.

Asimismo, los organismos nacionales, Migraciones, Aduanas y Gendarmería, informaron que las dependencias se encuentran operativas, restando únicamente detalles menores vinculados a los servicios básicos, los cuales estarán concluidos antes de la apertura.

La reapertura del Paso Pichachén representa un nuevo eslabón en el fortalecimiento de la integración y la cooperación entre la región del Alto Neuquén y la Región del Biobío, facilitando la conectividad, el turismo y el intercambio comercial entre ambos países.

La apertura, inicialmente prevista para el 17 de octubre, debió ser reprogramada debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana, que incluyeron nuevas precipitaciones de nieve y lluvias en los sectores altos del lado chileno. Eso dificultó las tareas de despeje y mantenimiento de la ruta, generando acumulaciones de nieve en distintos puntos del camino.

Tanto las autoridades chilenas como argentinas coincidieron en priorizar la seguridad de los usuarios y la transitabilidad segura del paso fronterizo.