Neuquén se asegura nuevos ingresos y obras estratégicas

De este modo, VMI asume la condición de operador en los bloques La Escalonada y Rincón La Ceniza, mientras que YPF adquirirá el 100% del capital accionario de VMI. La nueva conformación societaria establece para VMI el 45% de participación y rol de operador; para Shell el 45% de participación y el 10% de participación para GyP.

Ambos bloques, ubicados en cercanías de Rincón de los Sauces, cuentan con concesiones de explotación no convencional en etapa piloto. La Escalonada se perfila con fuerte potencial en shale oil y Rincón La Ceniza se proyecta como un bloque clave para la estrategia de Gas Natural Licuado (GNL), por encontrarse sobre la ventana de gas húmedo.

La operación ratifica la confianza de las compañías en el desarrollo de Vaca Muerta y abre la puerta a que ambos bloques pasen a una fase de desarrollo continuo en el corto plazo. Esto generará sinergias con otras áreas del denominado hub norte, donde se desarrollan proyectos en Bajo del Choique (Pluspetrol) y Los Toldos II Este (Tecpetrol), también con participación de GyP.

Con estas acciones, la Provincia de Neuquén consolida su posicionamiento como eje central del desarrollo energético argentino, garantizando ingresos, obras y proyección de inversiones sostenibles que impactarán en toda la región.