La Provincia del Neuquén recibirá un monto total de seis millones de dólares y, además, la pavimentación de 24 kilómetros de la Ruta Provincial N°6, como resultado de los recientes acuerdos alcanzados en el desarrollo de áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta.
Neuquén se asegura nuevos ingresos y obras estratégicas
Se debe a la aprobación el acuerdo alcanzado meses atrás para que YPF se haga cargo de la operación de dos áreas hidrocarburíferas que pertenecían a la empresa Total.
Estas inversiones directas no solo refuerzan las arcas provinciales, sino que también permitirán mejorar la conectividad vial en la zona de Rincón de los Sauces, clave para acompañar el crecimiento de la actividad petrolera. Además, las obras se complementan con la repavimentación de otros 54 kilómetros de la misma ruta, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, con el aporte de 2.700 toneladas de material asfáltico por parte de GyP, cuya licitación pública ya se encuentra en marcha.
Los acuerdos empresariales
El Gobierno provincial, mediante el Decreto 1150/25, aprobó el Acuerdo celebrado el 5 de septiembre de 2025 entre Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP), Total Austral S.A. (Total) y Vaca Muerta Inversiones S.A.U (VMI), junto con las enmiendas a los contratos de operación conjunta suscriptas el 10 de septiembre con la participación de Shell Argentina S.A.
De este modo, VMI asume la condición de operador en los bloques La Escalonada y Rincón La Ceniza, mientras que YPF adquirirá el 100% del capital accionario de VMI. La nueva conformación societaria establece para VMI el 45% de participación y rol de operador; para Shell el 45% de participación y el 10% de participación para GyP.
Ambos bloques, ubicados en cercanías de Rincón de los Sauces, cuentan con concesiones de explotación no convencional en etapa piloto. La Escalonada se perfila con fuerte potencial en shale oil y Rincón La Ceniza se proyecta como un bloque clave para la estrategia de Gas Natural Licuado (GNL), por encontrarse sobre la ventana de gas húmedo.
La operación ratifica la confianza de las compañías en el desarrollo de Vaca Muerta y abre la puerta a que ambos bloques pasen a una fase de desarrollo continuo en el corto plazo. Esto generará sinergias con otras áreas del denominado hub norte, donde se desarrollan proyectos en Bajo del Choique (Pluspetrol) y Los Toldos II Este (Tecpetrol), también con participación de GyP.
Con estas acciones, la Provincia de Neuquén consolida su posicionamiento como eje central del desarrollo energético argentino, garantizando ingresos, obras y proyección de inversiones sostenibles que impactarán en toda la región.